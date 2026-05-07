El PP recupera la Alcaldía de Lugo con el voto de una concejala tránsfuga del PSOE

El Partido Popular logra gobernar en Lugo gracias a una concejala que abandonó el PSOE, reabriendo el debate sobre el transfuguismo en la política gallega. Esta operación forma parte de una estrategia del PP para recuperar poder en municipios donde no obtuvo mayoría absoluta en las elecciones de 2023, generando controversia y acusaciones de degradación de la democracia local.

La escena tiene algo de déjà vu. En el pleno del Ayuntamiento de Lugo que se celebró este jueves, el Partido Popular recuperó la Alcaldía gracias al voto decisivo de una concejala tránsfuga que se presentó en las listas socialistas y que ahora es la clave de la nueva mayoría.

La imagen del alcalde saliente, Miguel Fernández, remite a una tradición política que Galicia conoce bien –el uso del transfuguismo como forma de alcanzar el poder local–, pero es el símbolo de algo más sustancial. No solo por el peso político de la capital provincial, sino porque encaja en una estrategia sostenida del PP gallego para recuperar poder allí donde ganó las elecciones locales de 2023 sin mayoría suficiente para gobernar.

En apenas unos meses, los populares han ido encadenando mociones o respaldando operaciones similares en distintos municipios, apoyándose en tránsfugas del PSOE, independientes o en fracturas internas de gobiernos locales progresistas.

'Lo llaman estabilidad, pero es mercadeo institucional', denunció esta semana la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, quien acusó al PP de 'blanquear prácticas que degradan la democracia local y convierten las instituciones en piezas de intercambio'. En términos formales, la moción de Lugo cumple la legalidad. En términos políticos, reabre un debate tan viejo como tóxico.

El pacto antitransfuguismo, invocado recurrentemente por todos los partidos cuando están en la oposición y reinterpretado con elasticidad cuando gobiernan, se muestra limitado como código moral más que como norma de prometido cumplimiento. En el PSOE gallego, su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, ha elevado su tono, casi siempre contenido, para calificar la operación de 'asalto', recordando que María Reigosa, la tránsfuga que ha entregado el Gobierno local de Lugo a la popular Elena Candia, obtuvo su acta tras las muertes consecutivas de tres compañeros y compañeras de partido, incluida la alcaldesa Paula Alvarellos.

'¿Qué ética hay en un político que mira a una familia en luto y piensa 'ésta es mi oportunidad'? ', le dijo Besteiro a Alfonso Rueda hace 15 días en el Parlamento de Galicia. El PP rechaza frontalmente esa lectura. Su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, defiende que la moción responde a 'una mayoría alternativa legítima' y niega cualquier contradicción ética.

'Lo antidemocrático sería impedir que una mayoría de concejales cambie un Gobierno fallido', argumenta. El PP no dijo lo mismo cuando sucedió al revés: el pasado verano, fue precisamente el PSOE de Gómez Besteiro el que les arrebató la Alcaldía de Noia (A Coruña) gracias a un tránsfuga. Las mociones hacen ver que la política municipal ha entrado en Galicia en una fase de volatilidad.

Tras las municipales de 2023, el mapa local dejó múltiples ayuntamientos en equilibrio inestable, con coaliciones frágiles y tensiones internas en los bloques progresistas que Rueda ha ido observando con paciencia. Bajo su imagen pública de presidente institucional, moderado y de perfil bajo, el líder del PPdeG conserva intacta la vieja cultura de aparato del partido: control territorial, alianzas tácticas y obsesión por el poder provincial y municipal como red de influencia y capilaridad política.

Lugo llega precedida por una larga secuencia. La primera moción de la legislatura fue la de O Irixo (Ourense) en enero, cuando el PP entregó la Alcaldía a una edil socialista que abandonó después su partido e incorporó a concejales populares al Ejecutivo local. En febrero le tocó el turno a Serra de Outes (A Coruña), donde otro tránsfuga socialista permitió al PP desbancar a un alcalde independiente de izquierdas.

En marzo, el PP recuperó Viveiro (Lugo) con otra moción apoyada por un edil independiente contra la alcaldesa socialista. El patrón se consolidó durante el verano. En julio, la alcaldesa de Forcarei (Lugo), del PSOE, perdió el cargo tras la ruptura protagonizada por un exconcejal socialista. Agosto concentró varias operaciones más: Touro y Fisterra, ambos en A Coruña, mediante mociones auspiciadas por los populares.

En septiembre llegó Carral, y en octubre, Ribeira, las dos en la misma provincia, donde el PP logró desalojar al BNG de esas alcaldías con operaciones tan broncas como contestadas. A eso se suma la intentona de Santiago, donde el portavoz municipal popular, Borja Verea, ofreció la Alcaldía a una exconcejal socialista que había sido expulsada del partido en febrero junto a cuatro compañeros, para desbancar así a la alcaldesa nacionalista de la capital gallega, Goretti Sanmartín





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