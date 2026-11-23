El Partido Popular anuncia su intención de destituir al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas si gana las elecciones del 29N, criticando los datos que favorecen al PSOE.

El Partido Popular ha hecho público un anuncio contundente en relación con la futura dirección del Centro de Investigaciones Sociológicas tras las elecciones generales del 29N. En su cuenta de Twitter, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro que si logra llegar a la Moncloa, procederá inmediatamente al cese del presidente actual del organismo. Esta medida se presenta como una respuesta directa a la percepción de sesgo político en los datos publicados recientemente, los cuales muestran una clara ventaja para el PSOE.

La propuesta de cambio tras las elecciones del 29N

El mensaje oficial del PP sitúa al Partido Socialista Obrero Español casi diez puntos por encima de los populares en las estimaciones de voto para las generales. Según los datos manejados, el PSOE cuenta con una estimación de voto del 34,4%, mientras que los populares se sitúan en el 24,7%. No obstante, el PP utiliza esta diferencia para argumentar que las encuestas actuales no reflejan la realidad electoral, sino que están diseñadas para tranquilizar al Gobierno. Fuentes internas del PP han ironizado sobre la función de estas encuestas, sugiriendo que algunas sirven para conocer la opinión pública mientras otras buscan generar optimismo artificial en el partido gobernante.

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Críticas al sesgo político del Centro de Investigaciones Sociológicas

Las fuentes populares han sostenido con firmeza que la campaña de remontada atribuida al PSOE desmiente las propias proyecciones del CIS. Se cuestiona cómo puede existir una remontada si los datos históricos y actuales no lo respaldan, señalando que ni el propio partido de Sánchez, ni su Gobierno, ni sus socios políticos, ni figuras como Begoña Gómez, creen en esa tendencia. El PP enfatiza que los españoles merecen un Centro de Investigaciones Sociológicas independiente, riguroso y al servicio de la sociedad, en contraposición a un organismo que consideran convertido en una herramienta de propaganda política para alimentar el optimismo electoral del ejecutivo.

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Reclamo formal a la Junta Electoral Central

En un paso formal significativo, el Partido Popular ha enviado un escrito a la Junta Electoral Central para reclamar que todos los datos sobre las últimas encuestas en poder del CIS sean trasladados inmediatamente a todos los partidos políticos. El PP advierte que en unas elecciones no puede existir un tratamiento desigual, insistiendo en que la información electoral no debe ser patrimonio exclusivo del Gobierno. La formación exige que se apliquen las mismas reglas, mismos datos y mismas garantías para todos los contendientes, asegurando así un terreno de juego electoral más transparente y equilibrado para las elecciones del 29N.

Impacto político y expectativas electorales

Esta declaración de guerra al organismo de sondeos marca el inicio de una posible crisis institucional en el centro de estudios del gobierno si el PP gana. El PP afirma afianzar su victoria y apunta a que la coalición entre el PP y Vox superaría con holgura los 176 escaños necesarios para alcanzar una mayoría absoluta, desmarcándose así de las previsiones del CIS que dan la victoria al PSOE. Este choque de narrativas sobre la legitimidad de los datos electorales plantea un escenario tenso para la próxima legislatura, donde la independencia de las instituciones clave podría verse seriamente comprometida si se cumple la promesa de cese del presidente del CIS.