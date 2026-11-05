El PP promete un millón de viviendas y pensiones ligadas al IPC

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anuncia un plan integral para la vivienda y garantiza que las pensiones se revalorizarán conforme al IPC para fortalecer la economía familiar.

El líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado un ambicioso programa económico durante una entrevista que busca restablecer la confianza en los sectores clave de la economía española. La estrategia central gira en torno a la construcción de un millón de viviendas en una sola legislatura y la garantía de que las pensiones se revaloricen anualmente siguiendo el índice de precios al consumo ( IPC). Este enfoque responde directamente a la crisis de costos que enfrentan los hogares, incluyendo el aumento en el alquiler, las hipotecas y el precio de la vivienda nueva.

Estrategia de vivienda con tres leyes clave

Alberto Núñez Feijóo reafirma su compromiso de construir un millón de viviendas en una legislatura mediante la aprobación de tres leyes específicas: la modificación de la ley del suelo, la ley de propiedad horizontal y la ley de ocupación. Según sus cálculos, estas reformas legislativas producirán 300.000 casas que se pondrán en arrendamiento en los próximos años. El objetivo es proporcionar seguridad jurídica tanto a los propietarios, quienes podrán cobrar la renta sin temor a desalojos, como a los inquilinos, que tendrán incentivos fiscales basados en su salario.

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Para acelerar la disponibilidad de hogares, el candidato propone que los inquilinos y propietarios prorroguen los contratos hasta tres años, comprometiéndose a incrementar la renta por debajo del IPC mientras se completa la construcción de la nueva oferta. Además, introduce la "hucha Hogar joven", un mecanismo fiscal que permitirá a los trabajadores desgravarse durante los primeros cuatro años de su vida laboral. Al momento de la compra, se aplicará una reducción del 60% en los impuestos: el IVA para vivienda nueva y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la segunda mano, con aplazamiento del 40% restante durante la duración de la hipoteca, lo que equivale a impuestos cero.

Revalorización de pensiones y apoyo al trabajador

Respecto a la protección social, Feijóo indica que llamará al Pacto de Toledo para discutir cómo actualizar las pensiones conforme al IPC anual y asegurar la viabilidad del sistema público. Desmiente las acusaciones históricas de recortes, señalando que el único gobierno que congeló las pensiones fue el de Zapatero, mientras que el gobierno de Rajoy las subió por encima de la inflación durante muchos años. Su narrativa se centra en gobernar para la mayoría de los españoles, a quienes identifica principalmente como trabajadores modestos, autónomos y por cuenta ajena, reconociendo el estrangulamiento de la renta disponible causado por el incremento de cuotas de la Seguridad Social y los impuestos.

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El candidato afirma que no busca bajar la media salarial ni sumir a la población en la pobreza para hacerla dependiente del Estado, sino crear riqueza para repartirla. Reconoce la tensión del poder adquisitivo familiar y la burocracia administrativa que falta de atención presencial en muchos organismos, prometiendo simplificar estos trámites. Su mensaje al trabajador que se levanta cada mañana a las seis de la mañana es que merece la pena esforzarse, y que su partido valora el esfuerzo, el riesgo y el trabajo diario.

Impacto educativo y respuesta política

En el ámbito educativo, Alberto Núñez Feijóo advierte sobre los resultados alarmantes en los indicadores del sistema, atribuyendo parte del problema a la falta de distinción entre aprobar y suspender en las leyes anteriores. El Partido Popular propone que la Prueba de Acceso a la Universidad tenga contenidos comunes en todas las comunidades autónomas para garantizar estándares de exigencia. Esta posición ha generado una respuesta inmediata del PSOE, que advierte sobre el impacto negativo en las aulas de un posible gobierno del Partido Popular junto a Vox, calificando las críticas de su rival como estrategias basadas en el miedo.

Mientras tanto, Feijóo planea reunirse con los bancos para proponer un marco que facilite el crédito promotor y el consumidor, asegurando que la mayoría de las hipotecas a los jóvenes tendrán el aval del Estado. Esta medida se presenta como parte de una estrategia de país que requiere conocer las ofertas financieras de las entidades. La confrontación política se intensifica con el PSOE señalando la pérdida de competitividad, productividad y convergencia en renta, factores que, según su análisis, han perjudicado al PIB per cápita a pesar del crecimiento global impulsado por el aumento de la población.