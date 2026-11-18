Alberto Nadal, vicesecretario del PP, detalla el plan económico para 2027 con deflación del IRPF y salida gradual de participaciones estatales sin afectar mercados.

Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, ha ofrecido una entrevista exclusiva a EXPANSIÓN a diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre, donde ha delineado la estrategia económica clave del partido. Si el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, logra alcanzar la Presidencia del Gobierno, el Estado emprenderá un proceso metódico para salir de las empresas donde su presencia no sea necesaria, garantizando que esta retirada no afecte negativamente a su cotización ni a su estabilidad financiera.

Estrategia de salida equilibrada del Estado

Nadal, nacido en Madrid en 1970 y considerado uno de los gurús económicos del candidato popular, ha subrayado que la intervención pública debe ser pausada y equilibrada. Esta directriz busca evitar la volatilidad en los mercados mientras el gobierno transfiere activos. El exsecretario de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2016 y 2018 ha liderado el departamento económico de Génova en los últimos años y ahora aclara que la prioridad es proteger la estabilidad de estas entidades durante la transición.

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La ausencia de los Presupuestos Generales del Estado se ha convertido en un tema central de la campaña electoral. El Partido Popular promete convocar elecciones anticipadas si no logra aprobar dos proyectos de Cuentas Públicas en el Congreso. Nadal reconoce que la situación actual es paradójica, destacando que cumplir la Constitución debería ser lo normal y no una noticia destacada, pero insiste en que la prioridad inmediata es establecer las cuentas para el próximo año.

Reforma fiscal y protección a las familias en 2027

Para el ejercicio 2027, el partido anuncia la deflación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) junto con la actualización de los límites personales y familiares. Nadal explica que deberán tener en cuenta la inflación esperada para adaptar el impuesto a la situación de subida de precios. Esta medida busca corregir la erosión silenciosa del poder adquisitivo que, según su análisis, ha afectado gravemente a los hogares españoles durante los últimos años.

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Las familias con hijos han sido identificadas como uno de los colectivos más castigados por la política económica actual. El incrementado costo de la cesta de la compra, especialmente en alimentos no elaborados que han subido más de un 40 por ciento, ha presionado sus finanzas. Nadal afirma que es imperativo actuar desde el principio para devolver a la clase media española buena parte del incremento de la presión fiscal acumulado.

Ineficiencia del gasto y reactivación laboral

La Comisión Europea sitúa a España en el puesto número 21 entre los 27 Estados miembros en términos de eficiencia del gasto público. Esta clasificación refleja una falta crítica de inversión, tanto pública como privada, que tiene consecuencias directas en la seguridad, el crecimiento, la productividad y los salarios de los ciudadanos. El Partido Popular propone girar fundamentalmente estas prioridades para recuperar la inversión perdida sin eliminar los servicios públicos esenciales.

Como parte de la reforma, se propone unificar el Ingreso Mínimo Vital con el resto de subsidios en una única Renta de Activación vinculada a la reinserción laboral. Esta medida está diseñada para que los instrumentos actúen como sostenimiento temporal, permitiendo a la población reintegrarse al mercado de trabajo. Se prevé un periodo transitorio para las personas en distintas coberturas, con el objetivo último de converger en un sistema único y eficiente que priorice el empleo frente a la dependencia permanente.