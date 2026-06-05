El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska

El Partido Popular ha solicitado la comparecencia de la directora de la Guardia Civil en el Senado para pedir su dimisión y la del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El PP acusa al gobierno de mentir y de estar detrás de una supuesta trama para extorsionar a los investigadores de la corrupción del sanchismo.

El Partido Popular (PP) ha solicitado la comparecencia de la directora de la Guardia Civil en el Senado para pedir su dimisión y la del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska .

El PP acusa al gobierno de mentir y de estar detrás de una supuesta trama para extorsionar a los investigadores de la corrupción del sanchismo. La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha reconocido haberse reunido en dos ocasiones con Leire Díez, una exmilitante socialista que se encuentra en el centro de la polémica. El ministro Marlaska ha reiterado la confianza en González y ha descartado su cesación.

El PP considera que la situación de la directora de la Guardia Civil es insostenible y que debe rendir cuentas ante las Cortes. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que el gobierno miente y que su brazo ejecutor, Leire Díez, mantuvo reuniones con la directora de la Guardia Civil. El PP ha pedido la dimisión de Marlaska y de González, y ha acusado al gobierno de tener una cloaca a servicio de Sánchez.

El ministro Marlaska ha reiterado que no hay ninguna evidencia de que la directora de la Guardia Civil haya hecho nada malo y que su relación con Leire Díez es inocua. El PP considera que la situación es urgente y que la directora de la Guardia Civil debe comparecer ante las Cortes para dar explicaciones.

La mesa de la comisión de Interior de la Cámara Alta se reunirá este viernes para fijar la comparecencia de la directora de la Guardia Civil





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