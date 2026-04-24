El PP minimiza la polémica por la 'prioridad nacional' pactada con Vox

El Partido Popular defiende la legalidad de los acuerdos con Vox en Extremadura y Aragón, aclarando que la 'prioridad nacional' no implica discriminación y confiando en que su electorado comprenderá la realidad de los pactos.

El Partido Popular (PP) minimiza la controversia generada por el acuerdo de ' prioridad nacional ' alcanzado con Vox en Extremadura y Aragón , enfatizando que todos los términos establecidos en los documentos son completamente legales y constitucionales.

Los populares aclaran que 'prioridad nacional' no implica una preferencia por los ciudadanos españoles sobre los extranjeros, como argumenta Vox. Reconocen que la expresión fue difícil de aceptar, pero aseguran que no se traducirá en discriminación efectiva hacia los extranjeros.

En la cúpula del PP confían en que su electorado comprenderá que las demandas discriminatorias de Vox no se materializarán, optando por un enfoque que incentive la ayuda social e inmobiliaria a aquellos con mayor 'vinculación' al territorio, basada en años de empadronamiento y 'arraigo', sin considerar la nacionalidad. Consideran que el electorado asimilará esta realidad con facilidad.

El plan de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, se basa en la premisa de que, a mediano plazo, el PP será el principal beneficiario de estos pactos. Argumentan que Vox se vio forzado a elegir entre derrocar al PP o a Pedro Sánchez, optando finalmente por lo segundo, lo que inevitablemente favorecerá al PP a largo plazo.

Además, la participación de Vox en gobiernos regionales podría erosionar su apoyo. El PP cree que el tiempo jugará a su favor, ya que 'gobernar les desgasta'. El vicesecretario del PP, Elías Bendodo, ha reiterado que su partido no tolerará ninguna forma de discriminación ilegal, asegurando que los acuerdos de Extremadura y Aragón cumplen con la ley y la Constitución. La dirección del PP sostiene que los votantes de derecha e incluso de centroizquierda apoyan una política migratoria más estricta.

Citan encuestas que muestran que incluso la mayoría de los votantes del PSOE (más del 60%) favorecen una política migratoria más exigente para quienes cometen delitos. Esta tendencia, según el PP, se observa en toda Europa, mencionando a líderes como Mette Frederiksen de Dinamarca y Keir Starmer de Gran Bretaña, quienes adoptan posturas migratorias similares a las de la oposición alemana, en contraste con la postura de Pedro Sánchez.

El PP atribuye esta diferencia a la influencia de Sumar, el socio de gobierno de Sánchez, que le impide endurecer su política migratoria. Afirman que existe un 'giro a la derecha' en Europa y a nivel mundial en materia de inmigración, y que el PP ha endurecido su posición por convicción, no por la presión de Vox.

El equipo de Feijóo defiende sus acuerdos, argumentando que no han indultado a delincuentes ni amnistiado a fugados, ni han aceptado financiaciones especiales, cupos o leyes como la del 'solo sí es sí'. Además, señalan que el criterio de 'arraigo' ya se utiliza como factor de valoración en varias comunidades autónomas, incluso aquellas no gobernadas por el PP, como el País Vasco, Cataluña y Castilla-La Mancha, así como a nivel nacional para acceder al ingreso mínimo vital.

El PP se posiciona como una alternativa superior, tanto en la negociación de pactos como en la formación de coaliciones, y expresa su preferencia por Vox sobre partidos como ERC, Bildu o Podemos. Los dirigentes del PP no permanecerán pasivos ante las críticas de Vox, y Bendodo ha acusado a Santiago Abascal, líder de Vox, de distorsionar el debate sobre la 'prioridad nacional'.

Bendodo enfatizó la coherencia del PP, contrastándola con la supuesta inconsistencia de Vox, que firmó un acuerdo y luego votó en contra de sus términos en el Congreso. Finalmente, Bendodo aclaró que el PP no apoya ni la regularización masiva de inmigrantes ni las deportaciones masivas, sino que se opondrá a la inmigración de aquellos que vengan a delinquir o a depender de las subvenciones, independientemente de si se denomina 'prioridad nacional' o no





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