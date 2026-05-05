El PP mantiene la ventaja en Andalucía según el último barómetro de Centra

El barómetro de intención de voto para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, elaborado por la Fundación de Estudios Andaluces (Centra), confirma la tendencia favorable al PP de Juan Manuel Moreno, que se mantiene como la fuerza más votada con el 42,4% de los sufragios. El PSOE retrocede ligeramente, mientras que Vox detiene su crecimiento y los partidos de izquierda avanzan tímidamente.

Apenas unas horas después de la conclusión del primer debate electoral andaluz, celebrado en RTVE, el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha divulgado el más reciente barómetro sobre intención de voto para las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Este estudio, elaborado trimestralmente por la Fundación de Estudios Andaluces (Centra), conocido como el 'CIS andaluz', refuerza la tendencia observada en todos los sondeos publicados hasta la fecha, con variaciones mínimas. A menos de dos semanas de los comicios, el Partido Popular (PP) de Moreno se perfila como la fuerza más votada, obteniendo el 42,4% de los sufragios, acercándose a la mayoría absoluta con una proyección de entre 53 y 56 diputados.

Los populares mantienen una ventaja de 22 puntos sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aunque experimentan una ligera disminución en comparación con el barómetro anterior de hace tres meses, pasando del 42,8% al 42,4%. El PSOE, liderado por María Jesús Montero, no logra revertir la situación y también registra una leve pérdida en intención de voto, descendiendo del 21% al 20,1%, lo que se traduce en una proyección de entre 25 y 27 diputados, en contraste con los 30 que actualmente poseen.

Un aspecto relevante de esta exhaustiva encuesta es que Vox, consolidado en la tercera posición, detiene su crecimiento y comienza a retroceder, disminuyendo del 15% al 14,4%. A pesar de este descenso, la horquilla de escaños sugiere un aumento en la representación de Vox, que pasaría de 14 a entre 17 y 19 diputados. Los tres principales partidos políticos muestran un ligero retroceso, mientras que los grupos situados a la izquierda del PSOE ganan terreno.

La coalición Por Andalucía, encabezada por Antonio Maíllo, alcanzaría entre cuatro y siete representantes en el Parlamento andaluz (actualmente cuenta con cinco), obteniendo el 7,9% de los votos. El barómetro andaluz no confirma el adelantamiento de Adelante Andalucía que había pronosticado el CIS a nivel nacional la semana anterior.

El partido de José Ignacio García se mantendría en última posición, pero experimentaría un crecimiento modesto del 6,3% al 6,9%, lo que le permitiría obtener entre dos y cinco diputados, alcanzando así la formación de un grupo parlamentario propio. En términos de bloques, las fuerzas de derecha continúan superando ampliamente a las de izquierda, con una proyección de 75 diputados de los 109 que componen la Cámara, en el escenario más favorable.

En cuanto al conocimiento y la valoración de los líderes políticos, Juan Manuel Moreno es el más reconocido, con un 97,2% de conocimiento y una valoración media de 5,49 puntos. Le siguen María Jesús Montero (93,1% / 3,77 puntos), Antonio Maíllo (59,6% / 4,97 puntos), Manuel Gavira (29,3% / 3,78 puntos) y José Ignacio García (18,2% / 6,07 puntos).

De entre estos líderes, Juan Manuel Moreno es el candidato preferido por los andaluces para presidir la Junta de Andalucía, con el 49,6% de los apoyos. Esta macroencuesta del 'CIS andaluz' se llevó a cabo entre el 27 de marzo y el 16 de abril, con la realización de aproximadamente 8.000 entrevistas.

Los resultados de este barómetro ofrecen una fotografía detallada del panorama electoral andaluz a escasos días de las elecciones, confirmando la tendencia favorable al PP y la dificultad de los demás partidos para alcanzarlo. La estabilidad en las preferencias de voto, con ligeras variaciones, sugiere un electorado relativamente definido, aunque la posibilidad de cambios de última hora no puede descartarse.

La campaña electoral se encuentra en su recta final, y los partidos políticos intensificarán sus esfuerzos para movilizar a sus votantes y convencer a los indecisos. El resultado de las elecciones andaluzas tendrá un impacto significativo en la política nacional, y se espera que marque una nueva etapa en la gobernabilidad de la región





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Andalucía PP PSOE Vox Por Andalucía Adelante Andalucía Juan Manuel Moreno María Jesús Montero Centra Barómetro Electoral Intención De Voto Debate Electoral

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump revisará el plan de paz de Irán, aunque lo considera inaceptableEl presidente Trump anunció que revisará el plan de paz propuesto por Irán para poner fin a la guerra, a pesar de expresar dudas sobre su aceptabilidad y señalar que Irán aún no ha pagado un precio suficiente por sus acciones. La propuesta iraní, entregada a través de un mediador paquistaní, se centra en el fin definitivo del conflicto, no en una simple tregua.

Read more »

Sumar insiste en la prórroga de los alquileres tras el rechazo en el CongresoSumar no se rinde y buscará volver a presentar la prórroga de los alquileres al Congreso, a pesar de su fracaso inicial y las tensiones dentro del Gobierno de coalición y con sus socios. El debate se centra en Junts, que exige disculpas y argumenta defectos legales en el decreto, mientras la izquierda denuncia la alineación de la derecha para perjudicar a millones de personas.

Read more »

Candidato de Adelante Andalucía centra su campaña en propietarios de Limehome y desata polémicaJosé Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, ha enfocado su campaña en destacar a los propietarios de Limehome, Cesar y Josef, generando controversia por la inexactitud de la información sobre su patrimonio inmobiliario. La noticia analiza la estrategia electoral y el modelo de negocio de Limehome, una empresa alemana de aparthoteles que opera en España.

Read more »

Irán Analiza la Respuesta de EE.UU. a su Propuesta para Poner Fin a la GuerraIrán ha recibido la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de 14 puntos para terminar con el conflicto, transmitida a través de Pakistán. Teherán está evaluando el contenido antes de dar una respuesta oficial, insistiendo en que su plan se centra exclusivamente en el cese de hostilidades y excluye cuestiones nucleares. España reitera su apoyo a la vía diplomática.

Read more »

Mariluz Gómez, 90 años y una idea clara: 'Abrir una puerta' en la política andaluza para dar voz a colectivosA sus 90 años, Mariluz encabeza la lista por M+J, un partido que centra su discurso en la justicia social, los servicios públicos y, especialmente, en los colectivos más vulnerables.

Read more »

Vladimir Putin se bunkeriza por temor a ser asesinadoRusia ha intensificado los protocolos de seguridad del presidente Vladimir Putin ante el temor a un asesinato, a medida que se aísla cada vez más y se centra por completo en la...

Read more »