Resultados electorales 29N 2026: El Partido Popular alcanza 122 diputados. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo reaccionan tras el escrutinio parcial del 6,79%.

El Partido Popular (PP) lidera el conteo de votos en las Elecciones Generales 2026 tras el escrutinio del 6,79% de las papeletas en toda España. Según los datos preliminares de Antena 3 Noticias, el conservador obtendría 122 escaños en el Congreso de los Diputados, manteniendo su posición de primer partido pero sin alcanzar la mayoría absoluta necesaria por sí solo.

Análisis del escrutinio parcial 29N

Los primeros resultados confirman que el Partido Popular no sumaría suficiente apoyo parlamentario con Vox para garantizar un gobierno estable. Aunque la formación de Alberto Núñez Feijóo se consolida como la fuerza más votada, la estructura política del Congreso requiere una coalición más amplia para formar gobierno. La jornada electoral del 29 de noviembre ha registrado una participación significativa, descrita por Pedro Sánchez como una movilización épica con sensaciones positivas para su candidatura.

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Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha exhortado a la ciudadanía a votar con memoria, destacando la experiencia de gestión previa del Partido Popular. Los datos de participación se comparan directamente con los obtenidos el 23 de julio de 2023, cuando se celebraron las últimas elecciones generales en España. Este término de referencia es crucial para entender si existe un cambio en la tendencia electoral o una consolidación de los bloques existentes.

Reacciones de los líderes políticos

Pedro Sánchez, líder del Gobierno saliente y principal opositor al PP, ha expresado su satisfacción ante la movilización ciudadana. Sus declaraciones coinciden con las de la dirección de su partido, que ven en los primeros números una señal de resistencia electoral frente al avance conservador. Las diferencias ideológicas entre ambos bloques continúan siendo el eje central del debate político post-electoral.

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Mientras tanto, el escrutinio también permite analizar el comportamiento de formaciones como Sumar y sus alianzas, descontando los cinco escaños asignados previamente a Podemos. Frente Amplio parte de una base estructural que refleja estos cambios en el espectro político de izquierda. La competitividad en el Congreso de los Diputados, compuesto por 350 escaños, dependerá de cómo se distribuyan los votos restantes en las distintas circunscripciones.

Proceso oficial de revisión de votos

La fecha prevista para comenzar a incorporar oficialmente estos sufragios será el 4 de diciembre, cuando arranque el escrutinio general. Este proceso institucional se prolongará hasta el 7 de diciembre, periodo en el que las Juntas Electorales revisarán exhaustivamente los resultados. La Ley Orgánica 5/1985 establece el marco legal para la repartición de escaños, asegurando la transparencia del proceso.

Cada provincia funciona como circunscripción electoral, tal como dicta el artículo 161 de la Ley del Régimen Electoral General. Las ciudades de Ceuta y Melilla también son consideradas circunscripciones electorales independientes. En las circunscripciones insulares, se eligen tres diputados en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y uno en cada una de las islas menores como Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventera, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

Consecuencias y próximos pasos

Si no se alcanza una mayoría absoluta tras conocer los resultados definitivos, el país se enfrentará a un complejo proceso de negociaciones parlamentarias. La formación de gobierno requerirá pactos entre múltiples fuerzas políticas, dado que el Partido Popular no puede gobernar solo ni con Vox. La abstención, los votos en blanco y los votos nulos serán analizados detalladamente para evaluar la legitimidad del mandato recibido.

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El Senado, con 209 senadores elegidos por sufragio universal y 60 por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, también sufrirá cambios significativos. Un senador más por cada millón de habitantes será elegido en cada comunidad. La formación de un gobierno estable dependerá de la capacidad de coalición de las principales formaciones tras el cierre del escrutinio general el 7 de diciembre.