El PP intensifica la presión sobre el Gobierno entre ruido judicial y nuevas comparecencias

Los populares mantienen su ofensiva política para forzar elecciones mientras el Gobierno lidia con una semana clave en los tribunales, citaciones a altos cargos y la polémica por el uso del Congreso por parte de Vox.

El Partido Popular mantiene su estrategia de presión sobre el Gobierno para que convoque elecciones anticipadas, mientras evalúa opciones como una moción de censura que de momento no se materializa, una táctica que cuenta con el respaldo de su base electoral.

Paralelamente, el Ejecutivo afronta una semana intensa en el ámbito judicial. El lunes, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, compareció ante el juez Juan Carlos Peinado, quien ha pospuesto su decisión sobre medidas cautelares. La defensa de Gómez califica el proceso de "procedimiento fantasma" con el objetivo de dañar la imagen del Gobierno.

Además, se espera la inminente sentencia del caso Ábalos. Este martes, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, está citada en el Senado por el PP, tras salir a la luz sus contactos con Leire Díez en el contexto de una presunta trama para influir en investigaciones judiciales. El miércoles está prevista la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha solicitado que se excluya el tema de las joyas tras la valoración independiente ordenada por el juez.

En respuesta a la petición de la fiscalía de retirar el pasaporte a Begoña Gómez, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recordado que al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, implicado en el 'caso Kitchen', no se le impuso ninguna medida cautelar a pesar de la petición fiscal de 15 años de cárcel. Puente subrayó la diferencia de trato: "Ni retirada de pasaporte, ni obligación de comparecer periódicamente, ni prisión preventiva".

Por otro lado, la Mesa del Congreso, con mayoría del PSOE y Sumar, ha acordado apercibir al grupo parlamentario de Vox por utilizar las Jornadas de Puertas Abiertas de la Cámara para repartir merchandising del partido. La Mesa, presidida por Francina Armengol, enviará una carta a Vox para recordarle que el Congreso es un espacio "neutro" y que deben respetar al personal de la casa.

Finalmente, el PP ha exigido la dimisión de Mercedes González, calificando su gestión como "deshonra" para la Guardia Civil. El secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmó que "no puede seguir ni un día más" al frente del instituto armado por haber permitido, según dice, la persecución de agentes de la UCO. La vicesecretaria Cuca Gamarra coincidió, señalando que debería haber dimitido ya, horas antes de su comparecencia senatorial





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PP Gobierno Elecciones Moción De Censura Begoña Gómez Medidas Cautelares Guardia Civil Mercedes González Leire Díez Vox Congreso Merchandising Jorge Fernández Díaz Caso Kitchen Óscar Puente Zapatero

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hartos de los turistas maleducados: Tailandia rebaja la duración de los visados para los visitantesEl Ejecutivo argumenta que es necesario acortar las estancias de los extranjeros para evitar la delincuencia y las conductas descontroladas de los turistas

Read more »

Los matices del Gobierno PP-Vox: la vicepresidenta segunda sustituirá a Mañueco y Vox controlará la política del loboEl decreto de reestructuración publicado en el BOCYL sitúa a Isabel Blanco, del PP, como primer reemplazo del presidente y entrega a la consejería de Vox competencias sobre fauna, caza, pesca y control ambiental

Read more »

Garriga (Vox):'El Gobierno nos condena a un capítulo de vergüenza'Hablamos con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga

Read more »

Los socios, entre el 'partido a partido' y exigir más explicaciones ante la semana judicial que afronta el GobiernoImagen de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.

Read more »