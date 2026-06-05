El PP fuerza la comparecencia de la directora de la Guardia Civil en el Senado tras las revelaciones de la UCO

La Comisión de Interior del Senado, con mayoría del PP, cita a Mercedes González para que explique una reunión de la UCO con una exmilitante socialista. La oposición habla de "extrema gravedad" y acusa al Gobierno de organizar una "delincuencia de Estado".

El Senado de España, a través de su Comisión de Interior, ha convocado a la directora general de la Guardia Civil , Mercedes González , para una comparecencia el próximo jueves 12 de junio.

Esta decisión se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelara información sobre una reunión con Leire Díez, una exmilitante del Partido Socialista. La citación ha sido promoted por el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en dicha comisión, y la justifica basándose en la "extrema gravedad" de los hechos conocidos y en las "diferentes versiones" ofrecidas tanto por el Gobierno como por la propia directora general.

Los populares exigen que González rinda cuentas ante las Cortes y explique los detalles de dichas reuniones. Fuentes del PP han ido más allá, afirmando que esperan que González no acuda en calidad de directora y que no debe permanecer en su cargo "ni un segundo más".

En un tono especialmente confrontacional, acusan al entorno del presidente Pedro Sánchez (Ferraz, sede del PSOE, y Moncloa, sede del Gobierno) de organizar una "delincuencia de Estado" con el objetivo de "extorsionar a los que investigan la corrupción del sanchismo". Este episodio se enmarca en un contexto de creciente tensión política y judicial, donde las relaciones entre el Gobierno, la oposición y las fuerzas de seguridad están sometidas a un intenso escrutinio.

El PP busca capitalizar cualquier indicio de irregularidad o actuación partidista en el seno de la Guardia Civil, un cuerpo históricamente considerado como un pilar del Estado, para erosionar la posición del Ejecutivo. Por su parte, el Gobierno ha negado sistemáticamente cualquier tipo de manipulación o injerencia en las investigaciones de la Guardia Civil, y ha defendido la labor de Mercedes González.

La comparecencia promete ser un nuevo episodio de fricción institucional, donde se debatirá sobre la supuesta politización de la investigación de casos de corrupción que afectarían al entorno del presidente Sánchez. La oposición demanda transparencia y consecuencias, mientras que el Gobierno busca deslegitimar las acusaciones tachándolas de maniobra electoralista.

La sesión del próximo 12 de junio se anuncia, por tanto, como un escenario clave donde se ventilarán estas acusaciones graves y se pondrá a prueba la estabilidad de la directora general de la Guardia Civil, cuyo futuro parece cada vez más vinculado a la dinámica de confrontación entre el PP y el Gobierno





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