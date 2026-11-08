El PP exige no recortar PAC y Cohesión en el presupuesto UE 2028-2034

Alberto Núñez Feijóo compromete al PP a preservar los fondos europeos para España, rechazando la unificación de la PAC y cohesión en la negociación de 2028.

El Partido Popular ha fijado una línea roja en su programa electoral para las próximas elecciones generales al comprometerse explícitamente a no aceptar ningún tipo de recorte en los fondos de la Política Agraria Común (PAC) ni en las partidas de cohesión para España dentro del futuro presupuesto europeo correspondiente al periodo 2028-2034. Esta postura firme fue anunciada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien subrayó que su formación política defenderá la autonomía financiera y política de estos dos pilares fundamentales, rechazando categoricamente la iniciativa propuesta por la Comisión Europea de integrar estas dos partidas en un único plan nacional unificado.

Marco financiero post-NextGen y deuda pandémica

El documento programático presentado por los populares en Madrid sitúa esta negociación en un contexto histórico único, marcando el final de una era. Este será el primer marco presupuestario de la Unión Europea que se ejecutará sin los fondos extraordinarios de recuperación NextGen, y simultáneamente, será el primer ciclo en el que la unión monetary comenzará a devolver la deuda común contraída durante la pandemia. Este cambio estructural implica que los recursos disponibles deberán gestionarse bajo nuevas reglas de escasez relativa, elevando la importancia de defender las partidas existentes.

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La estrategia del PP no se limita a reclamar cantidades absolutas, sino que busca establecer condiciones políticas estrictas para la negociación. La firma del líder popular indica que no cerrará la mesa de diálogo ni aceptará un acuerdo final que no garantice la preservación íntegra de los recursos para los agricultores y las regiones españolas. Esta postura se enmarca en la campaña electoral de Feijóo, quien busca contrastar su experiencia de gestión regional con el balance de cuatro años de mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Rechazo a la unificación de fondos por la Comisión

El principal obstáculo estructural que identifica el programa electoral del Partido Popular es la propuesta de la Comisión Europea de fusionar la PAC y los fondos de cohesión en una sola hoja de ruta nacional. El texto argumenta que España es uno de los Estados miembros que más recursos recibe de ambas fuentes, por lo que la integración en un único plan podría diluir los fondos específicos destinados a cada sector. Los populares sostienen que ambas políticas deben mantener su identidad propia, sus instrumentos de gestión separados y sus recursos específicos, asegurando que ningún recorte afecte a los beneficiarios finales.

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Esta posición va más allá de la simple defensa cuantitativa del dinero. El PP quiere evitar que la homogeneización de los fondos nacionales elimine las líneas de subvención específicas que han sostenido durante décadas al campo y al desarrollo regional. La promesa del líder popular es ir a Bruselas a defender cada euro de los agricultores, de las regiones y de la industria españolas, comprometiendo a su partido a no levantarse de la mesa hasta obtener garantías sólidas sobre la independencia de estas partidas. Este enfoque busca proteger la estructura actual de la distribución de fondos europeos.

Competitividad industrial y defensa como prioridades

Además de la defensa de la PAC y la cohesión, el programa electoral incorpora exigencias claras sobre otras áreas estratégicas del futuro presupuesto. El PP plantea asegurar el acceso pleno de la industria y la ciencia españolas al nuevo fondo de competitividad europeo. Aunque el documento no especifica cifras exactas, cuotas o proyectos concretos, la intención es garantizar que estos sectores productivos y de investigación puedan participar activamente en las nuevas prioridades financieras de la Unión Europea, manteniendo la competitividad del tejido empresarial nacional.

En el ámbito de la seguridad y la defensa, la propuesta del Partido Popular apuesta por las compras conjuntas como la fórmula principal para la financiación europea de capacidades defensivas. Este compromiso se integra dentro de la misma negociación presupuestaria amplia, presentando así una visión holística de los intereses españoles. El PP quiere mostrar en Bruselas una negociación que abarque el conjunto de las necesidades nacionales, desde el campo hasta la industria y la seguridad, evitando centrarse en una única partida y demostrando una estrategia de influencia transversal en las instituciones europeas.