El PP de Juanma Moreno gana en Andalucía pero pierde la mayoría absoluta y el PSOE cae a su peor resultado histórico

Pedro Sánchez, un presidente longevo en unas condiciones poco recomendables, ha tenido que hacer cosas inconfesables y pactar lo que no estaba escrito durante su estancia en el poder, con la esperanza de que sus votantes lo perdonan o lo olvidan, pero algunos ni olvidan ni perdonando, especialmente por los indultos, la amnistía y el modelo de financiación y la condonación de deuda en contra del resto de España. El resultado es el último capítulo en el drama para un socialismo que solo espera a Vox con la esperanza de que el PP no logre mayoría absoluta. El perfil moderado del candidato popular, cercano a un socialdemócrata sin estridencia, también ha pesado en los resultados electorales.

El PP de Juanma Moreno gana las elecciones en Andalucía pero pierde la mayoría absoluta y el PSOE cae a su peor resultado histórico. Si los resultados en Andalucía son un termómetro de lo que puede pasar en unas elecciones generales , y en parte lo son, se da la sensación de que el sanchismo tiene los días contados y el PP y Vox están condenados a entenderse.

Y aquí no hay excusa posible. una izquierda, que ya solo existe en su imaginación, se alzará para detener a la extrema derecha, pero donde ellos ven un animal mitológico los ciudadanos ven un ratón. Andalucía o Extremadura d onde no hace tanto ni siquiera necesitaban esforzarse para ganar. Ahora todo el mundo sabe que el sanchismo, llevada la política a los términos futbolísticos, ya no le gana ni a Islas Feroe, pero ¿por qué ha ocurrido esto?

Para entenderlo solo hay que haber vivido y asomarse a la ventana. Pedro Sánchez ha conseguido ser uno de los presidentes más longevos desde que se reinstauró la democracia a pesar de haber sido el menos votado. Estar en el poder tanto tiempo en esas condiciones, más que un mérito puede ser un síntoma.

Es la constatación de que, para mantenerse, Sánchez ha tenido que hacer cosas inconfesables y pactar lo que no estaba escrito hasta sobrepasar todas esas líneas rojas que hunden un proyecto. Lo hizo con la esperanza de que los votantes o le perdonaran o lo olvidaran. Algunos lo han hecho, pero otros, cada vez más, ni olvidan ni perdonan.

No olvidan los indultos ni la amnistía ni el modelo de financiación y la condonación de deuda a la medida de Cataluña y en contra del resto Sánchez sabe ya que la calle no le quiere y por eso ya solo gobierna para los suyos. Por eso es posible ver a media docena de ministra en el homenaje al Gran Wyoming y acuando combatían al narcotráfic





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