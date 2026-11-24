Análisis de las acusaciones de Alberto Núñez Feijóo contra la televisión pública española, contrastadas con la historia de control del PP sobre RTVE y los planes actuales de relevo de profesionales.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha realizado una serie de declaraciones en el plató de Antena 3 en las que ha criticado duramente la línea editorial de la Corporación Radio Televisión Española. El político popular ha calificado a la cadena pública de similar a una emisora norcoreana, ignorando en su argumento la historia política de su propio partido respecto a la gestión de los medios públicos en España.

Críticas a RTVE desde Antena 3

La intervención del líder popular se ha centrado en cuestionar la independencia y calidad informativa de la televisión pública estatal. Estas declaraciones han sido recibidas con escepticismo por analistas políticos y comunicadores, quienes señalan la falta de coherencia en el mensaje emitido desde un canal privado controlado por intereses que han sido objeto de investigaciones judiciales.

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Historial de control del Partido Popular

El Partido Popular modificó en 2011 la legislación vigente para alterar el sistema de elección de la directiva de RTVE. Esta change eliminó la exigencia de una mayoría qualificada de dos tercios en el Congreso de los Diputados, permitiendo así al gobierno de entonces tomar el control absoluto de la presidencia y del Consejo de Administración de la cadena pública.

Relevo de profesionales cualificados

Tras asumir el control de la institución, se procedió a sustituir a profesionales con amplia trayectoria por figuras afines al partido. Esta estrategia ha sido documentada como una purga sistemática de empleados que no se ajustaban a las directrices políticas del momento, consolidando una estructura organizativa altamente politizada en la cadena de ámbito estatal.

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El contexto del Caso Tándem

Mientras realiza estas críticas, el entorno del líder popular mantiene vínculos con el Caso Tándem. En las grabaciones de este sumario judicial aparece una figura clave relacionada con la cadena privada donde se han pronunciado estas opiniones, lo que añade capas de complejidad y contradicción al discurso público actual sobre la libertad de medios.

Planes futuros para la plantilla de TVE

El Partido Popular ya ha comenzado a preparar los cambios que implementará tras las próximas elecciones generales. Se ha hecho público que existen listas previas de profesionales de Televisión Española que planean ser despedidos, anticipando una nueva etapa de politización y relevo de personal en la televisión pública española.