El PP convoca al Senado a la directora de la Guardia Civil: 'No debe seguir en su puesto'

El Partido Popular (PP) ha movilizado el Senado para solicitar la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras la revelación de la UCO sobre reuniones entre la exmilitante socialista Leire Díez y la directora. El PP argumenta que la directora debe rendir cuentas sobre las diferentes versiones dadas por el Gobierno y ella misma. Además, el Tribunal Supremo ha abierto una causa penal a un senador del PSOE y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido no asistir a un acto con el Papa en el Congreso.

El Partido Popular (PP) ha convocado una reunión urgente en el Senado para solicitar la comparecencia de la directora de la Guardia Civil , Mercedes González.

La razón detrás de esta medida es la reciente revelación de la Unidad Central Operativa (UCO) que indica que la exmilitante socialista Leire Díez se reunió varias veces con la directora de la Guardia Civil para que se iniciaran 'actuaciones administrativas' contra los agentes investigadores. El PP argumenta que esta comparecencia es necesaria para que la directora de la Guardia Civil rinda cuentas sobre las 'diferentes versiones' que ha dado el Gobierno y ella misma.

Según el PP, 'Ferraz y Moncloa organizaron una delincuencia de Estado para intentar extorsionar a los que investigan la corrupción del sanchismo' y Leire Díez, como brazo ejecutor, mantuvo reuniones con la directora de la Guardia Civil. El PP considera que su situación es insostenible y que no debe seguir en su puesto.

Además, el Tribunal Supremo ha abierto una causa penal a un senador del PSOE que propuso a su mujer, afiliada al partido, como juez de paz. En otros temas, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido no asistir a un acto con el Papa en el Congreso para centrarse en preparar su defensa en el caso Plus Ultra.

Una multa de aparcamiento a Leire y un correo electrónico desvelan una de sus reuniones con la directora de la Guardia Civil





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