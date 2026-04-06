El PP contraataca: Acusa a Sánchez de corrupción y enumera casos que salpican a su entorno

El PP contraataca tras las acusaciones del PSOE sobre la corrupción en la etapa de Rajoy. El PP enumera diez casos que, según ellos, involucran al presidente Pedro Sánchez y su entorno, destacando las imputaciones y juicios pendientes.

El Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) confía en que el juicio de la operación Kitchen , que se centra en la cúpula del Ministerio del Interior de la era de Mariano Rajoy, sirva para contrarrestar los escándalos de corrupción que salpican al actual Gobierno. Esta estrategia, según el PSOE , busca desviar la atención de los casos que involucran a miembros del ejecutivo y del partido.

Para contrarrestar esta estrategia, el Partido Popular (PP) ha salido al paso, recordando que figuras clave de la administración de Alberto Núñez Feijóo en Galicia y secretarios generales del partido, como Alfonso Rueda, Miguel Tellado y Cuca Gamarra, no han enfrentado problemas judiciales. El PP, en cambio, señala directamente al presidente Pedro Sánchez, destacando su supuesta responsabilidad en diversos casos de corrupción que involucran a familiares, miembros del partido y del Gobierno. Según el PP, el presidente Sánchez se enfrenta a situaciones delicadas, haciendo referencia a detenciones, encarcelamientos e imputaciones de miembros de su entorno, como José Luis Ábalos, exministro, y Santos Cerdán, ambos con procesos judiciales pendientes. El PP enumera diez casos de corrupción que, según ellos, afectan directamente al presidente Sánchez, detallando cada uno y sus implicaciones legales. El primer caso destacado es el 'Caso Begoña', donde se investiga a la esposa del presidente por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. La investigación, iniciada a raíz de una denuncia de Manos Limpias, se centra en la creación de una cátedra de la que Begoña Gómez sería codirectora, y en la utilización de software cedido a la Universidad Complutense, así como en la posible gestión de patrocinios a través de una asesora de Moncloa. \El segundo caso es el 'Caso David Sánchez', hermano del presidente, quien se sentará en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con su contratación en la Diputación de Badajoz. Se cuestiona la justificación de sus funciones y su residencia fiscal. Los demás casos se relacionan con el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, acusados de cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicar contratos de mascarillas durante la pandemia. La investigación abarca contratos con empresas públicas y gobiernos autonómicos, así como la posible conexión de Ábalos con otros individuos en empleos públicos. La Fiscalía solicita elevadas penas de cárcel para Ábalos y Koldo, y se mencionan detalles sobre el estilo de vida de los implicados. Los casos mencionados pintan un panorama complejo con acusaciones de corrupción en diferentes esferas del poder, involucrando a familiares, políticos y empresarios. El juicio de la operación Kitchen, y los casos que menciona el PP, prometen ser objeto de intenso debate político y mediático, con implicaciones directas en la imagen y credibilidad del Gobierno





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