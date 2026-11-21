La líder del PP vasco, Esther Martínez, critica el muro político en Euskadi, defiende el pacto con Vox y asegura que su partido supera las encuestas.

Esther Martínez, la número dos del Partido Popular en el País Vasco y candidata por Bizkaia, ha reforzado la estrategia del PP tras las elecciones generales. Aunque el acuerdo con Vox solo se materializó en Gipuzkoa, Martínez insiste en que su formación superará las proyecciones electorales en las tres provincias vascas. Su objetivo es consolidarse como la única alternativa real frente al bloque sanchista, que incluye a PNV, EH Bildu y los socialistas.

Ruptura con el bloque sanchista y nacionalista

Esther Martínez describe la situación política actual en Euskadi como un conflicto estructural donde el PP enfrenta un aislamiento sistémico. Define al gobierno de Pedro Sánchez como una fuerza desvinculada de la realidad cotidiana de los españoles, señalando que la corrupción y la incapacidad de gestionar los debates públicos han debilitado su credibilidad. Martínez afirma que los silencios del presidente en el último debate fueron evidentes y demostraron su falta de propuestas tangibles.

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La dirigente popular también dirige sus críticas hacia los nacionalistas vascos, a quienes acusa de haber asimilado la izquierda política y de tener una relación problemática con la corrupción. Recuerda que el PNV fue determinante en la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018, un hecho que sigue marcando las relaciones interpartidistas. Para Martínez, este bloque ha construido un muro que impide la normalidad democrática y la convivencia en Euskadi.

Defensa del pacto con Vox y libertad de campaña

El acuerdo de gobierno en Gipuzkoa con Vox sigue siendo un pilar fundamental de la estrategia del PP en la comunidad. Alberto Núñez Feijóo reafirmó este pacto en la plaza de la república de Eibar, un gesto que recibió tanto vitores como abucheos en el escenario público. Esta alianza busca validar al Partido Popular como una fuerza de gobierno viable en el norte, desafiando la narrativa de que el PP es una opción aislada en la región.

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Martínez no terminó de aclarar si votaría a Vox en el Senado, aunque su visión a largo plazo es obtener una mayoría absoluta que permita gobernar sin dependencias externas. Defiende que el PP es el primer partido de España y de Europa, pero reconoce que han tenido dificultades históricas para hacer campaña con libertad en todos los rincones de Euskadi. Considera que la falta de acceso equitativo al debate público es una irresponsabilidad de los partidos mayoritarios.

Crítica a la huelga general y confrontación social

La candidata del PP utilizó los recientes incidentes sociales para atacar la legitimidad de la huelga general convocada durante la campaña. Martínez calificó la medida de fracaso, basándose en datos que indicaron una caída mínima del consumo eléctrico en Euskadi, de solo un 7,5%. Argumentó que proteger el derecho al trabajo era prioritario y criticó a los líderes que cerraban comercios a su paso en las manifestaciones, considerando这种行为 una irresponsabilidad cívica.

Se refirió específicamente a los ataques a la sede del PP en Barakaldo y a los disturbios en Bilbao, donde se impidía ver la selección española en pantallas públicas. Martínez señaló que en una democracia real, las diferencias políticas no deben traducirse en agresiones o exclusiones. Abogó por un espacio político donde se puedan buscar acuerdos y convivencia, lejos del dogmatismo y el sectarismo que, según su análisis, caracterizan la política vasca actual.

Visión futura y consolidación territorial

Con la mirada puesta en la consolidación territorial, Esther Martínez busca romper el aislamiento que su partido ha sufrido durante años. Su discurso no solo se centra en la crítica al gobierno central, sino en la necesidad de democratizar el espacio público en Euskadi. Quiere que el PP pueda operar con la misma libertad que el resto de los partidos, sin muros que impidan el acercamiento o el debate sano.

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La estrategia del Partido Popular en las tres provincias vascas sigue dependiendo de su capacidad para presentar una oferta de futuro clara y atractiva. Martínez asegura que han roto la barrera del silencio y que ahora deben centrarse en ofrecer soluciones concretas a los ciudadanos. La meta es demostrar que el PP puede ser una alternativa de gobierno real, más allá de las dinámicas de bloqueo que han caracterizado los últimos años en la política autonómica.