El PP andaluz se queda a dos diputados de la mayoría absoluta tras elecciones en las que sufre un nuevo fracaso electoral y se resiste a la mayoría absoluta

El Partido Popular (PP) andaluz ha logrado casi 150.000 votos más en las elecciones del domingo, pero se queda a solo dos diputados de la mayoría absoluta. El PP ha conservado su hegemonía en el territorio andaluz, donde ha estado presente desde la transición a la democracia, y ha seguido las estrategias de contención y moderación en la política. A pesar de un objetivo más ambicioso de lograr una mayoría absoluta, el cresiitmo de, que se ha disparado desde los dos hasta los ocho escaños, ha removido el panel de resultados y colocado en entredicho las alianzas con Vox.

El PP se queda a dos diputados de la mayoría absoluta pese a lograr casi 150.000 votos más en una jornada en la que el PSOE de Montero y Pedro Sánchez suma un nuevo fracaso electoral y una primera decepción para un candidato que llegó a acariciar la posibilidad de conseguir una nueva mayoría absoluta (55 diputados) que finalmente se le ha resistido.

Con 53 escaños, o alguno de los partidos a su izquierda vayan a prestarle los apoyos (o la abstención) que necesita para sacar adelante su próxima investidura





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