El PP amenaza con llevar al Constitucional el veto de la Mesa a sus enmiendas para adelantar elecciones

El Partido Popular anunciará una denuncia ante el Tribunal Constitucional tras el veto de la Mesa del Congreso a dos enmiendas, una suya y otra de Junts, que pedían disolver las Cortes y convocar elecciones generales anticipadas. Los populares acusan a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de una nueva cacicada y denuncian un cambio de criterio oportunista. Por su parte, la Mesa, controlada por PSOE y Sumar, justifica la decisión en el respeto a la Constitución, que reserva dicha facultad al presidente del Gobierno.

El Partido Popular (PP) ha anunciado que presentará una denuncia ante el Tribunal Constitucional en contra del veto impuesto por la Mesa del Congreso a sus enmiendas, las cuales proponían un debate y votación sobre la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales anticipadas.

La formación política de Alberto Núñez Feijóo califica esta decisión de la Mesa, presidida por Francina Armengol, como una nueva cacicada y sostiene que existe un cambio de criterio oportunista, pues en otras ocasiones sí se han permitido debates similares. El PP advierte de que, si no se atiende a su escrito de reconsideración para levantar el veto, acudirá al máximo tribunal constitucional.

La iniciativa vetada consistía en una enmienda propia y otra de Junts, ambas con contenido coincidente y redacción similar, que acompañaban una moción presentada por el PP días atrás. El texto, de naturaleza meramente declarativa y sin consecuencias legales directas, fue registrado después de una interpelación al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo.

Sin embargo, la Mesa del Congreso, controlada por el PSOE y Sumar, rechazó ambas enmiendas argumentando que inmiscuyen al Parlamento en una facultad que la Constitución reserva exclusivamente al presidente del Gobierno, como es la disolución de las Cortes. Tanto el PP como Junts han negado cualquier tipo de coordinación en la presentación de sus respectivas enmiendas, a pesar de la evidente similitud entre ellas.

El PP, en un comunicado, recuperó las palabras de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien durante la defensa de la moción (sin las enmiendas) afirmó: El día que se amordaza un Parlamento muere la democracia. Además, como respuesta inmediata al veto, los populares llevaron la enmienda vetada al Senado, incluyéndola como punto 5 de otra moción.

Este movimiento refleja la tensión política existente en el contexto de una legislatura que podría anticipar su final, aunque dicha posibilidad solo puede ser activada por el jefe del Ejecutivo. El debate subyace sobre los límites del poder parlamentario para instar al Gobierno a tomar decisiones que son de su exclusiva competencia.

Mientras tanto, el PSOE y Sumar defienden la decisión de la Mesa como un apego estricto a la normativa constitucional, evitando así que el Congreso se pronuncie sobre materias que no le corresponden. La situación evidencia lastrategia del PP para mantener en el centro del debate la posibilidad de unas elecciones generales antes de lo previsto, utilizando para ello herramientas parlamentarias que aunque simbólicas, generan impacto político





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