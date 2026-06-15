El PP amenaza con citar al exministro Miguel Sebastián por sus declaraciones sobre las joyas de Zapatero

El exministro Miguel Sebastián ha declarado en directo que las joyas del expresidente Zapatero eran regalos de cortesía, lo que ha provocado que el PP no descarte llamarlo a declarar al Senado. Sebastián ha explicado la tradición de los obsequios diplomáticos, como las monedas de Picasso que regala Sánchez, y harecordado que hasta 2005 no había normativa. El PP, a través de Borja Semper, ha criticado sus palabras y no ha descartado acciones. El debate se centra en la regulación de regalos y en si Zapatero incurrió en irregularidades.

El exministro Miguel Sebastián se enteró en directo en el programa Al Rojo Vivo de que el Partido Popular no descarta citarlo para declarar en el Senado tras sus comentarios sobre las joyas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero , a las que calificó como regalos de cortesía.

El portavoz popular Borja Semper criticó sus explicaciones y no descartó acciones futuras, declarando: "No descartamos nada" ante las preguntas de la prensa que apuntaban a la posible declaración del exministro en la Cámara Alta. Tras conocer esta posible citación, Miguel Sebastián respondió en el mismo programa: "¿Va a haber una comisión de investigación también de las joyas? Pues encantado de comparecer". Sebastián ha explicado que es típico que los ministros españoles hagan regalos diplomáticos cuando viajan al extranjero.

Como ejemplo, mencionó que el presidente Pedro Sánchez ha seguido esta tradición, regalando jamón ibérico o monedas acuñadas con obras de Pablo Picasso, que son su regalo comodín para viajes diplomáticos. Estas monedas en honor al pintor español han sido entregadas a líderes internacionales como el papa Francisco, el presidente de Brasil Lula da Silva, el exmandatario chileno Gabriel Boric o el presidente de Colombia Gustavo Petro.

El exministro también señaló que hasta 2005 no existía un código que regulara los obsequios que recibía el presidente y los miembros de su Ejecutivo, normativa que fue aprobada finalmente bajo el gobierno de Zapatero. El tema se ha centrado en las joyas que recibió Zapatero, que según Sebastián son regalos de cortesía y que, como él, hay muchos más regalos y figuras que se los han quedado. Incluso llegó a decir que era algo habitual.

El gasto total en regalos diplomáticos durante más de un año asciende a 19.000 euros. Cabe destacar que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es el único líder internacional del que no consta que haya recibido algún obsequio.

Por su parte, el exministro Miguel Sebastián aclaró que él dejó las joyas que recibió en el Ministerio, a la vista de todos, sin tener conocimiento del valor real que tenían en ese momento: "Nunca pensamos que tenían el valor del que se está hablando ahora". Añadió que, efectivamente, ha sido receptor de regalos, pero que solo ha disfrutado de aquellos que no infringían la normativa existente en ese momento.

Este debate se enmarca en una práctica común en la diplomacia internacional: el intercambio de presentes simbólicos entre mandatarios. La costumbre de intercambiar regalos diplomáticos, como las botellitas de aceite de oliva citadas por Sebastián, está extendida.

Sin embargo, la falta de transparencia en el pasado generó controversias. La aprobación de un código ético en 2005 buscó regular estos obsequios, estableciendo límites tanto en valor como en declaración pública. El caso concreto de las joyas de Zapatero ha reabierto el debate sobre la pertinencia y la valoración de dichos regalos, así como sobre la necesidad de aplicar la normativa de forma retroactiva.

En el plano político, el Partido Popular, a través de su portavoz Borja Semper, ha utilizado este asunto para desacreditar al anterior gobierno socialista y al exministro Sebastián, quien ha respondido con ironía, invitando a investigar también el origen de esos obsequios. La controversia llega en un contexto de tensión política, donde cualquier detalle puede ser utilizado como arma arrojadiza.

El exministro ha dejado claro que su conducta se ajustó a lo permitido en su momento y ha puesto el acento en la normalidad de la práctica diplomática, mientras que el PP insiste en la necesidad de esclarecer si hubo irregularidades. La declaración de Zapatero, programada para este miércoles, se verá influenciada por este cruce de declaraciones y podría consolidar la línea de actuación del PP para los próximos meses





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