El PP afirma que el PSOE atraviesa las fases del duelo por los escándalos de corrupción

El Partido Popular sugiere que el PSOE se encuentra en la fase de 'ira' dentro del proceso de duelo por los casos de corrupción que le afectan, mientras Sumar habla de una operación para derribar al Gobierno y Podemos da por 'enterrado' al Ejecutivo. Las declaraciones se producen en un mes marcado por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y sospechas sobre actuaciones de dirigentes socialistas.

El debate político español se ha intensificado en torno a los numerosos casos de corrupción que salpican al Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ). En este contexto, el Partido Popular (PP) ha lanzado una metáfora psicológica para describir la situación del rival political, aspirando a que el PSOE esté superando las primeras etapas del proceso de duelo.

Según declaraciones de la portavoz del PP, Elizabete Ezcurra, el PSOE se hallaría en la segunda fase, la de la 'ira', tras la negación inicial. La dirigente popular ha expresado su confianza en que finalmente se produzca la 'aceptación' y ha apuntado que 'cuanto antes lo acepten, será mucho mejor para todos'. Esta analogía surge en medio de una cascada de acontecimientos judiciales y políticos que han sacudido al socialismo español durante las últimas semanas.

Ezcurra también ha aprovechado su intervención para reivindicar la ley antiokupa aprobada por el Senado hace dos años, ley que denuncia ha estado 'enterrada' por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Además, la portavoz popular ha hecho referencia a dos sospechas que, según ella, han sido lanzadas por el PSOE: que el PP posee 'información privilegiada' y que en España se estaría produciendo un 'golpe de Estado'.

Estas afirmaciones se producen en un mes particularmente convulso, ya que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por el caso Plus Ultra y la Justicia sospecha que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pudo intentar torpedear las investigaciones judiciales a través de la militante Leire Díez. Sobre el 'caso Kitchen', actualmente en juicio y que afecta al Ejecutivo de Mariano Rajoy, Ezcurra ha dicho que para el PP es fundamental que los juicios sean justos y que no se ataque a los jueces, insistiendo en que 'no lo debe hacer nadie, pero particularmente quien menos debe hacerlo es el Gobierno'.

Mientras tanto, en el seno del propio Gobierno y de la coalición, las voces críticas y las interpretaciones sobre la gravedad de la situación son dispares. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, ha reconocido la existencia de una operación política para derribar al Ejecutivo, pero ha advertido que esto 'no puede ser excusa' para que el PSOE no afronte informaciones que califica de graves.

Urtasun, en un acto en El Prat de Llobregat, ha rechazado recibir lecciones del PP y ha enviado un mensaje a su socio de gobierno: la solución a los problemas del PSOE no pasa por entregar el Gobierno a los populares, en clara alusión a la posibilidad de un adelanto electoral.

'Nunca el partido de la Gürtel será solución para nada', ha declarado. Por su parte, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha adoptado un tono aún más contundente, dando por 'enterrado' al Gobierno de Sánchez porque, a su juicio, no ha resuelto los problemas de la ciudadanía y además ha añadido 'la guinda de la corrupción'.

'Nos hemos levantado cada vez que ha habido gobiernos que no han respondido a lo que la gente necesita y lo vamos a volver a hacer', ha asegurado Montero durante su participación en la manifestación por la sanidad pública en Madrid. Dentro del propio PSOE, las divisiones también son evidentes.

Aunque el líder Pedro Sánchez, durante el 27 Congreso de las Juventudes Socialistas, ha prometido contundencia ante lo que denomina 'infundios' de la 'derecha marrullera' y ha pedido paciencia, prometiendo que el proyecto socialista llegará 'hasta 2027 y más allá', otros dirigentes socialistas han mostrado un perfil más bajo pero igualmente crítico con la deriva de algunos compañeros de filas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hecho una defensa 'cerrada' de las instituciones judiciales y ha señalado que 'el hecho de que algunos tengan problemas no significa que España sea un Estado fallido'.

Este tipo de declaraciones, que buscan marcar distancias con los casos de corrupción más sonados, reflejan la complejidad interna del partido en un momento de alta tensión política y judicial. Por último, el PP también ha abordado la posibilidad de una moción de censura, aunque ha trasladado la responsabilidad a los socios de Sánchez, afirmando que 'son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo', en una clara referencia a fuerzas independentistas y de izquierda parlamentaria.

En conjunto, el escenario político español vive un episodio más de la batalla dialéctica y judicial entre bloques. El PP, con su lenguaje sobre las fases del duelo, busca enmarcar la crisis del PSOE en una narrativa de declive inevitable. Desde Sumar y Podemos, aunque también critican a los socialistas, rechazan que esto derive en un beneficio para la derecha y apuestan por mantener el actual bloque de investidura.

El PSOE, por su parte, trata de blindar a su líder en un momento de múltiples frentes abiertos y pide tiempo para superar lo que califica como una campaña de desprestigio. La justicia, con múltiples imputaciones y causas en curso, actúa como un actor clave que alimenta día a día esta dinámica de confrontación, dejando claro que la política española atraviesa una de sus etapas más volátiles y preñadas de incertidumbre de los últimos años





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