El portavoz del PP vuelve a la política después de combatir un cáncer de páncreas

El político español, conocido por ser el portavoz del PP y representar la facción más moderada del partido, ha regresado a la política después de casi once meses de baja debido a una enfermedad: un cáncer de páncreas que fue detectado de manera casual y que ha cambiado su vida en muchos aspectos. Después de casi un año dedicado a recuperarse y a 'recuperar la perspectiva', el político se ha sentado en el diván del podcast en el Gran Meliá Palacio de los Duques para contar cómo ha sido combatir el cáncer y cómo afronta hoy la vida y la política.

El político español, conocido por ser el portavoz del PP y representar la facción más moderada del partido, ha regresado a la política después de casi once meses de baja debido a una enfermedad: un cáncer de páncreas que fue detectado de manera casual y que ha cambiado su vida en muchos aspectos.

Después de casi un año dedicado a recuperarse y a 'recuperar la perspectiva', el político se ha sentado en el diván del podcast en el Gran Meliá Palacio de los Duques para contar cómo ha sido combatir el cáncer y cómo afronta hoy la vida y la política





VanityFairSpain / 🏆 14. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cáncer De Páncreas Portavoz Del PP Politica Enfermedad Recuperación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Meliá dejará de operar 15 hoteles en Cuba por amenaza de sanciones de EEUULa cadena hotelera Meliá, a través de su filial Ilha Bela, cesa inmediatamente la gestión de 15 hoteles en Cuba debido al ultimátum de Estados Unidos para sancionar a empresas que operen con el conglomerado militar Gaesa. La mayoría de los hoteles ya estaban cerrados por problemas energéticos y baja demanda.

Read more »

Meliá deja de operar 15 hoteles en Cuba tras el ultimátum de EEUUTal y como ha notificado a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), esta decisión, ya avanzada el pasado 26 de mayo a la propiedad de estos hoteles y que les ha sido...

Read more »

Meliá deja de operar 15 hoteles en Cuba tras el ultimátum de EEUULa compañía presidida por Gabriel Escarrer ha comunicado esta decisión hoy a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) y ha asegurado que es consecuencia de una...

Read more »

Meliá Hoteles abandona Cuba de forma inmediata por el contexto geopolítico y presiones de EE UULa cadena española Meliá Hoteles ha decidido dejar de operar y comercializar sus quince hoteles en Cuba con efecto inmediato. La empresa, que comunicó la medida a la CNMV a través de su filial Ilha Bela, alega el complicado entorno geopolítico, legal y económico de la isla, sumado a las presiones de Estados Unidos. La decisión, notificada el 26 de mayo al Grupo Gaviota (propiedad de las Fuerzas Armadas cubanas), se justifica por circunstancias ajenas a su gestión. Se pone fin así a la gestión de los establecimientos y al uso de las marcas Meliá en el territorio cubano.

Read more »