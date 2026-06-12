El portavoz de Zapatero se disculpa por subestimar el valor de las joyas del ex presidente tras la tasación judicial de 1,3 millones de euros

Luis Arroyo, portavoz y presidente del Ateneo de Madrid, ha pedido perdón por haber informado que las joyas halladas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero valían entre 30.000 y 50.000 euros, cuando una tasación judicial las valora en más de 1,3 millones. Arroyo, que basó su declaración en lo trasladado por el ex presidente, ha reconocido el error y ha anunciado que Zapatero dará explicaciones al juez.

Luis Arroyo , portavoz del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero , ha pedido disculpas públicamente tras haber proporcionado información errónea sobre el valor de las joyas halladas en el despacho del ex mandatario.

Los hechos se desencadenaron cuando Arroyo, en su calidad de portavoz y presidente del Ateneo de Madrid, una institución próxima a Zapatero, declaró que el valor de las joyas oscilaba entre 30.000 y 50.000 euros, basándose en lo que el ex presidente le habría trasladado. Sin embargo, la tasación oficial encargada por el juez instructor, realizada por una casa de joyería especializada, ha fijado el valor de las piezas intervenidas en más de 1,3 millones de euros, una cifra que contrasta drásticamente con la最初 ofrecida por Arroyo.

Este episodio ha puesto de manifiesto una grave discrepancia entre la comunicación pública y la realidad judicial, generando un notable revuelo mediático y político. La secretaria de Zapatero, por su parte, había intentado justificar la presencia de dichas joyas atribuyéndolas a una herencia familiar, un argumento que ahora queda ensombrecido por la magnitud del valor tasado.

Ante la evidencia, Arroyo ha publicado un mensaje en la red social 'X' en el que asume su error: Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero. En su escrito, el portavoz ha defendido su trayectoria, afirmando que siempre trata de informar con honestidad y veracidad, y ha subrayado que Zapatero está dispuesto a dar todas las explicaciones que sean necesarias ante el juez, incluyendo este asunto de las joyas.

Esta cadena de eventos subraya la complejidad y la sensibilidad de los asuntos que rodean a figuras públicas de alto nivel, donde incluso declaraciones aparentemente menores pueden desencadenar crisis de credibilidad. La investigaci





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