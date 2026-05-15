La cárcelllamada 'Alligator Alcatraz', promovida por Donald Trump en Florida, cierra tras apenas diez meses de funcionamiento debido a su alto coste operativo, condiciones inhumanas y protestas medioambientales.

La prisión conocida como ' Alligator Alcatraz ', impulsada por el expresidente Donald Trump y ubicada en los humedales de Florida, cerrará después de menos de un año de funcionamiento.

Este centro de detención, diseñado inicialmente para migrantes, ha sido objeto de intensas críticas desde su apertura debido a las p abbia condiciones en las que se encontraban los reclusos. Las jaulas, que albergaban a hasta 32 personas, sufrían problemas como goteras y hacinamiento, lo que ha generado indignación en la población local y en organizaciones de derechos humanos.

La ubicación de la instalación en los Everglades también ha sido duramente cuestionada por grupos medioambientales, que señalan el daño ecológico causado en una zona protegida. El costo de mantener esta prisión ascendía a 1,2 millones de dólares diarios, una cantidad insostenible para el estado de Florida, según ha declarado el gobernador Ron DeSantis. El funcionario admitió que el proyecto siempre se concibió como temporal y que la reciente caída de recipata obligaba al cierre.

Desde el primer día, las fotografías que circularon en redes sociales mostraron la precariedad de las instalaciones, con reclusos en condiciones indignas. La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz denunció que la prisión era una vergüenza para el país y un reflejo de las políticas migratorias del gobierno anterior. El cierre definiti vo está previsto para junio, cuando se trasladarán a los aproximadamente 1.400 presos a otros centros.

Este fracaso representa un duro golpe para Trump, quien promocionó el proyecto como una solución eficaz para el control migratorio, pero que terminó colapsando bajo el peso de la despilfarración de recursos y la mala gestión. La administración actual ha señalado que el dinero ahorrado con el cierre se reorientará hacia proyectos de infraestructura y servicios sociales que beneficien a la comunidad local





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