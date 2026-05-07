El Poder Invisible de los Algoritmos y la Economía de la Atención

Una exdirectiva de TikTok y Facebook analiza cómo los algoritmos controlan el consumo de contenido y la precaria realidad de los creadores digitales en la actualidad.

Detrás de cada vídeo que se vuelve viral o de cada recomendación personalizada en nuestra pantalla, se esconde una maquinaria tecnológica sumamente sofisticada cuyo único objetivo es capturar nuestra atención.

Ana Gómez, consultora independiente de negocios digitales y exdirectiva en colosos tecnológicos como TikTok, Facebook, X y Yahoo! , ha compartido una visión reveladora y crítica en el podcast Influ-Realismo Mágico de RNE Audio. A través de su experiencia, Gómez desglosa la arquitectura interna de estas plataformas, revelando que el verdadero poder no reside en quien crea el contenido, sino en el código que decide quién lo ve y cómo se distribuye.

Una de las primeras observaciones de la experta es el hermetismo casi absoluto que rodea a las grandes corporaciones tecnológicas. Estas empresas blindan sus procesos internos mediante acuerdos de confidencialidad sumamente estrictos, que limitan lo que los empleados pueden divulgar incluso años después de haber dejado sus puestos. Este secretismo crea una asimetría de conocimiento donde el usuario y el creador operan a ciegas, mientras la plataforma posee una comprensión total de sus debilidades y hábitos.

En este ecosistema, el algoritmo se ha convertido en el juez supremo: es él quien distribuye el contenido, decide el alcance de un trabajo y determina si un perfil escala en popularidad o desaparece irremediablemente del feed de los usuarios. La evolución de las métricas ha marcado un cambio fundamental en la estrategia de estas redes. En los inicios, el éxito se medía por el número de seguidores, los likes o la cantidad de comentarios.

Sin embargo, hoy en día el foco se ha desplazado hacia el tiempo de visualización y la capacidad de generar un compromiso real o engagement. Gómez destaca que el superpoder de TikTok radica precisamente en su capacidad para optimizar este engagement, logrando que el usuario promedio pase unos 80 minutos diarios en la aplicación.

Esto no es casualidad, sino el resultado de un sistema capaz de detectar patrones de comportamiento con una precisión quirúrgica, analizando a qué hora nos conectamos, qué miramos y cómo reaccionamos ante ciertos estímulos. La recopilación masiva de datos ha alcanzado un nivel tal que las plataformas pueden inferir situaciones personales y estados emocionales basándose únicamente en el comportamiento digital.

Según advierte Gómez, el propósito de esta vigilancia constante no es mejorar el bienestar del individuo, sino maximizar el tiempo de permanencia en la pantalla. Existe una ilusión de felicidad proporcionada por el scroll infinito, pero la realidad es que las redes sociales solo buscan monetizar nuestra atención.

Esta dinámica ha reducido la capacidad de atención humana a niveles alarmantes; actualmente, un usuario dedica apenas entre dos y tres segundos para decidir si un vídeo es lo suficientemente interesante o si debe deslizar hacia el siguiente. En cuanto al mercado de los creadores, la experta describe una realidad mucho más cruda que la imagen idealizada del influencer millonario.

El sector se ha profesionalizado y vuelto extremadamente competitivo, donde la mayoría de los creadores no logran generar ingresos suficientes para vivir exclusivamente de ello. Además, la vigencia de un influencer suele ser corta, oscilando entre los dos y tres años, a menos que logren consolidarse como marcas personales sólidas, como ha ocurrido con figuras como Ibai Llanos o María Pombo.

Actualmente, el mercado se desplaza hacia los microinfluencers y nanoinfluencers, quienes, a pesar de tener menos alcance, generan niveles de confianza y engagement mucho más altos que las grandes celebridades. Para sintetizar esta estructura, Ana Gómez propone una pirámide de poder digital. En la cúspide se encuentran las plataformas y sus algoritmos, que dictan las reglas del juego. Por debajo está la audiencia, que actúa como el filtro final de atención.

En el tercer peldaño se ubican los creadores, quienes deben interpretar constantemente las tendencias invisibles para sobrevivir. Finalmente, en la base están las marcas, que dependen de los eslabones superiores para llegar a su público. Esta jerarquía obliga a los creadores a adaptar su creatividad a los caprichos del algoritmo, priorizando a menudo contenidos emocionales o polémicos simplemente porque son los que el sistema premia, condicionando así la calidad y la naturaleza de la comunicación digital contemporánea





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