El poder de los molinos en la Edad Media

Este estudio revisa 529 menciones documentales de molinos en las llanuras del Po y del Véneto-Friuli entre los siglos VIII y X. Marco Panato reunió el mayor corpus conocido sobre este asunto en Europa y el Mediterráneo cristiano para ese período. El trabajo concluye que los molinos funcionaban como centros fiscales, herramientas de control territorial y espacios donde se negociaban alianzas políticas.

El grano almacenado valía tanto como una muralla bien defendida. El pan evitaba las hambrunas y marcaba la diferencia entre una población capaz de resistir el invierno o una comunidad obligada a depender de otros.

Por eso la producción de harina nunca fue una tarea menor ni un simple trabajo agrícola. Quienes controlaban los lugares donde se molía el cereal podían decidir precios, cobrar tasas y repartir favores. También tenían capacidad para asegurar alimento en momentos de tensión política o malas cosechas. Ese poder no dependía solo de poseer tierras, porque hacía falta dominar el agua, los canales y las instalaciones capaces de transformar el grano en comida diaria.

Los molinos terminaron convertidos en puntos de autoridad económica y social mucho antes de que aparecieran los grandes Estados medievales. El norte de Italia organizó una gran red alrededor de la harina Un estudio publicado en Early Medieval Europe, y recogido por la Universidad de Nottingham, revisó 529 menciones documentales de molinos en las llanuras del Po y del Véneto-Friuli entre los siglos VIII y X. Marco Panato reunió el mayor corpus conocido sobre este asunto en Europa y el Mediterráneo cristiano para ese período.

El trabajo concluye que los molinos funcionaban como centros fiscales, herramientas de control territorial y espacios donde se negociaban alianzas políticas. El análisis también muestra que reyes, obispos, monasterios, aristócratas, comerciantes y campesinos acomodados participaron en esa red de intereses. Uno de los casos más antiguos apareció en agosto del año 710, cuando Alfred, Avuarde y Garo se reunieron en Treviso para entregar sus derechos sobre varios molinos al monasterio de SS. Pietro, Paolo e Teonisto.

La operación quedó conservada en una copia del siglo IX y describe un sistema donde varias personas compartían ingresos y partes de uso de las instalaciones. Aquellos molinos estaban situados en un lugar llamado Torre, posiblemente ligado a una posición fortificada. El documento ya mostraba que la molienda no servía únicamente para producir harina, porque también generaba rentas y capacidad de influencia sobre el territorio. Las instituciones religiosas entendieron pronto esa situación.

Cerca del 68% de los documentos conservados registran molinos donados o adquiridos por iglesias, parroquias y monasterios. El monasterio de San Colombano de Bobbio y el de Santa Giulia de Brescia aparecen entre los propietarios más importantes. En noviembre del año 767, el rey Desiderio y la reina Ansa entregaron dos molinos a la abadía real de San Salvatore de Brescia junto con el derecho a regular el agua necesaria para hacerlos funcionar.

Esa concesión permitía a las monjas controlar un recurso básico para la ciudad. Caroline Goodson ya había señalado en otros estudios que las propiedades agrícolas urbanas servían para reforzar alianzas y autoridad local, y los molinos ampliaban todavía más esa capacidad porque garantizaban harina y recaudación. La Corona también utilizó los molinos como instrumento político. El estudio de Panato calcula que el 30% de las instalaciones documentadas pertenecía al fisco real.

Otón III protagonizó el 14% de las donaciones registradas, mientras Berengario I alcanzó el 12%. Hugo y Lotario sumaron otro 11%. Los soberanos entregaban molinos a obispos y monasterios fieles para asegurar apoyo político y mantener el suministro de harina en ciudades importantes. Berengario I actuó así en enero del año 913, cuando cedió a la iglesia de Vercelli dos molinos junto al Rivo Frigido y el control del mercado local.

Los conflictos por el agua se alargaron durante décadas Las disputas por esos derechos llegaron a provocar conflictos duraderos. Carlomagno había otorgado a la iglesia de Cremona el control sobre molinos y tránsito fluvial del Po tras la conquista del reino lombardo en el año 774. A comienzos del siglo IX, un agente del rey Pipino arrebató esos privilegios y Lotario I tuvo que intervenir en 841 para devolverlos.

Las tensiones continuaron durante décadas entre obispos, funcionarios y ciudadanos locales hasta desembocar en 1037 en el saqueo de la residencia episcopal. Jeffrey A. Bowman había detectado dinámicas parecidas en lo que hoy es Catalunya, donde controlar molinos y cursos de agua también permitía aumentar prestigio y autoridad local. El dominio de los molinos no quedó reservado a reyes y monasterios. El 13,75% de las menciones documentales recoge ventas e intercambios entre particulares.

En la región de Piacenza, un campesino llamado Martín levantó un molino junto a un canal derivado del río Trebia. En el año 872, su hijo Agustín obtuvo derechos completos sobre la instalación y el agua mediante un intercambio de tierras. Para esos propietarios, disponer de un molino elevaba el valor de las fincas y ayudaba a resistir la presión de los grandes señores. Las mujeres también aparecen en cerca del 22% de los documento





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