El PNV suspende la reunión con Moncloa tras una polémica imagen del PSE

El PNV ha anulado una reunión con el Gobierno central después de que el PSE publicara un fotomontaje en redes sociales que consideran una falta de respeto 'indecente' al presidente del partido, Aitor Esteban. La imagen, generada con inteligencia artificial, ha provocado una fuerte reacción por parte del PNV, que ha calificado la acción como inaceptable y ha suspendido las conversaciones sobre el nuevo estatus vasco.

El Partido Nacionalista Vasco ( PNV ) ha decidido suspender la reunión programada para mañana con representantes del Gobierno central, en respuesta a lo que consideran una falta de respeto inaceptable por parte del Partido Socialista de Euskadi ( PSE ).

La controversia surge a raíz de la publicación en redes sociales por parte de los socialistas vascos de un fotomontaje que muestra al presidente del PNV, Aitor Esteban, en una situación considerada humillante e impropia. El PNV ha calificado la acción como 'indecente' y ha enfatizado que no existe justificación alguna para un comportamiento de tal naturaleza.

La decisión de anular la reunión, que tenía como objetivo discutir temas relacionados con el nuevo estatus vasco, subraya la gravedad de la ofensa percibida por la formación nacionalista. Fuentes gubernamentales han confirmado que no estaba prevista una reunión directa entre el presidente Pedro Sánchez y Aitor Esteban, aunque no han descartado la posibilidad de otros encuentros entre representantes del PNV y miembros del gabinete.

El origen del conflicto radica en una publicación irónica del PSE-EE en respuesta a las declaraciones del presidente del PNV sobre el avance de las negociaciones para el nuevo estatus vasco. Los socialistas vascos acompañaron sus comentarios con la imagen generada por inteligencia artificial, en la que Esteban aparece lanzándose en plancha a una piscina, mientras personas a su alrededor aplauden y se ríen.

El texto adjunto a la imagen hacía alusión a la supuesta 'celebración' del optimismo de Esteban, al tiempo que criticaba la reciente postura del PNV, acusándolo de seguir la línea de EH Bildu, aumentar las exigencias en el uso del euskera en las oposiciones y abandonar los acuerdos previos alcanzados con el PSE-EE. Esta crítica, combinada con la naturaleza de la imagen, ha sido interpretada por el PNV como un ataque personal y una falta de respeto institucional.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha expresado su indignación por el trato recibido y ha insistido en que la crítica, aunque legítima, no justifica la utilización de métodos ofensivos. El PSE-EE, por su parte, ha lamentado la reacción del PNV y ha minimizado la importancia del incidente, argumentando que la metáfora de la piscina es recurrente en las intervenciones de Aitor Esteban.

Además, han señalado que no existe actualmente una base sólida para alcanzar un acuerdo a corto plazo sobre el nuevo estatus político vasco. Fuentes socialistas han revelado que la única reunión programada para mañana era un encuentro periódico entre Aitor Esteban y Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, con la participación de un representante del PSOE, en este caso, Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

La cancelación de la reunión agrava la tensión entre ambas formaciones políticas y complica las perspectivas de avance en las negociaciones sobre el futuro autogobierno vasco. La situación pone de manifiesto las dificultades existentes para alcanzar un consenso en temas clave para la comunidad autónoma vasca y la necesidad de restablecer un clima de respeto y diálogo constructivo entre las diferentes fuerzas políticas





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