El PNV critica al Gobierno por la imputación de Zapatero y pide elecciones generales

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha declarado que la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es algo 'muy serio' y que terminar la legislatura es una 'irresponsabilidad'. El PNV ha pedido elecciones generales y el líder de ERC, Gabriel Rufián, ha ironizado sobre el adelanto electoral.

El portavoz del PNV , Aitor Esteban, ha declarado que la imputación del expresidente del Gobierno , José Luis Rodríguez Zapatero , es algo 'muy serio' y que terminar la legislatura es una 'irresponsabilidad'.

El PNV ha criticado al Gobierno por no tener presupuestos y por gobernar 'vía decreto'. La portavoz del PNV ha recordado que el Gobierno tiene la 'responsabilidad' de darse cuenta de la situación.

Por otro lado, el líder de ERC, Gabriel Rufián, ha ironizado sobre el adelanto electoral, recordando que las legislaturas duran lo que diga el PNV. El PNV ha pedido elecciones generales y Rufián ha respetado su decisión. El caso Zapatero ha reabierto dudas legales sobre si un expresidente puede aceptar joyas.

Los expertos en transparencia y fiscalidad han recordado que los altos cargos solo pueden recibir regalos de cortesía y que determinados obsequios deben ponerse a disposición del Estado y tributar ante Hacienda. La secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, ha sido mencionada en las listas del PSOE en Torrejón de la Calzada. Las agendas de Julio Martínez destacan su influencia en Venezuela para la liberación de presos y la salida de Edmundo González





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