La moción de censura contra Noelia Arroyo ha sido objeto de un intenso debate en el Pleno de Cartagena, que no ha salido adelante por 13 'noes' y 12 'síes'. La discrepancia en la mesa de edad ha llevado a un debate interno entre los miembros de la Mesa de Edad.

El pleno de la moción de Cartagena se convierte en un sainete por discrepancias en la mesa de edad: "Tú eres muy jovencillo". Noelia Arroyo , el intento de ser apartada del poder con una moción de censura .

Tras un intenso Pleno, la moción no ha salido adelante por 13 'noes' y 12 'síes'. Tras dos horas y media de debate entre los miembros de la Mesa de Edad, se ha celebrado el debate de esta moción que llegaba muerta al Pleno después de perder el respaldo de dos de sus firmantes, los díscolos de Vox Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo.

El debate de la moción lo ha abierto el candidato a alcalde, Jesús Giménez Gallo: "Un total de 16 personas han firmado que el gobierno de Cartagena está llevando a cabo una crisis institucional", ha apuntado, contando los apoyos retirados de los ex de Vox y las solicitudes de continuar el debate de los fieles Abascal. En un principio, la moción contaba con los 14 votos necesarios para ser presentada, la mayoría absoluta del Pleno.

Más tarde caería al descolgarse los tránsfugas de Vox, que se espera que vuelvan a incorporarse al gobierno municipal: "Con el trasunto que ha llevado el PP estos días no nos es de extrañar que los ciudadanos quieran dejar de creer en la política", ha reprochado Gallo. Un sentimiento que ha compartido el socialista Manuel Torres: "Durante estos diez días no me he preguntado si la moción salía o no, sino qué miedo tiene el PP de perder el poder.

Esta moción no es un capricho, nace de la realidad de que este gobierno ha dejado de ser útil".

"Esta sesión reunirá o no reunirá , pero lo que queda es un debate constructivo", ha concluido Juan Pedro Torralba, portavoz de Sí Cartagena. Arroyo, por su parte, ha pedido perdón por el "ridículo, bochorno y sinvergonzonería" que ha tenido lugar este martes en el Pleno de Cartagena.

Ha querido insistir en la nulidad del Pleno y en el hecho de que se haya incumplido el 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG): " de manera libre han tomado una decisión y es presentar un requerimiento de desistimiento para no seguir apoyando que se presente, que se debata y que se vote esta moción de censura", ha recordado.

"Nadie está por encima de la ley, ni el PSOE ni Giménez Gallo. Hoy, por intereses partidistas y personales sin ningún fundamento, se está acometiendo una ilegalidad. Este Pleno está tomado por una nulidad de pleno derecho", ha reprochado.

"Por supuesto que en una democracia puede presentarse una moción de censura, pero debe cumplir sus condiciones, y esta no las cumple". En su turno de palabra, el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, ha atribuido a esta formación la continuidad del gobierno municipal: "Vamos a votar no a la moción. Vamos a votar no, y ella seguirá pudiendo ser alcaldesa porque Vox no cambia principios por sillones".

"Ellos se quedan con los tránsfugas que nos han traído hasta aquí, para pasar este bochorno. Se han acercado al cesto de la fruta y se han llevado la podrida para seguir en el poder". López Pretel ha aprovechado para reprochar la ausencia del tránsfuga de Vox, Diego Salinas, clave en el fracaso de la moción: "Uno de los firmantes y desfirmantes de la moción no vino al pleno pasado ni a este. Tenemos obligaciones como concejales".

Al finalizar la votación en el Pleno del consistorio cartagenero, López Pretel ha reclamado ante los medios que "la coherencia de Vox no borra los errores del Partido Popular, que ha decidido expulsar del Gobierno a quienes fueron leales al pacto para conservar a quienes lo rompieron". Una decisión que, ha anticipado, tendrá "consecuencias políticas, pues la confianza, cuando se rompe, es muy difícil de recuperar".

El portavoz de Vox en el consistorio de la ciudad portuaria ha explicado que su formación ha votado en contra "porque el PSOE no va a entrar en ningún Gobierno siempre que esté en nuestras manos impedirlo, no porque el PP haya actuado correctamente". Todo apuntaba a que la moción nunca llegaría a debatirse, pero los miembros de la Mesa de Edad han entrado a mediodía en un intenso debate interno.

Estos han sido Enrique Perez Abellán, concejal del cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), y Nacho Jaúdenes, edil del PP. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 197, establece que la Mesa de Edad deberá cerciorarse de que la moción cuenta con un candidato a alcalde -en este caso, Jesús Giménez Gallo de Movimiento Ciudadano (MC)- y con el apoyo de 14 concejales, la mayoría absoluta del pleno municipal cartagenero. Ante la discrepancia de los miembros de la Mesa de Edad, la secretaria del Pleno, Adelia Rodríguez Arribas, ha tenido que hacer de moderadora.

Jaúdenes ha recordado que los requisitos por los que se aceptó la moción deben cumplirse una vez llegue el momento de debatirla y presentarla, un criterio que compartió la secretaria del Pleno





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