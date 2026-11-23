El decreto de vivienda del Gobierno prohíbe sumar gastos al alquiler, pero el Plan Vive de Madrid obliga a pagar IBI y garaje, elevando la cuota y superando el límite del 35% del salario para muchos inquilinos.

La gestión del Plan Vive en la Comunidad de Madrid enfrenta una crisis de accesibilidad tras imponer a los inquilinos el pago de gastos adicionales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la comunidad, el trastero y el garaje, lo que eleva significativamente el costo mensual del alquiler. Esta práctica ha provocado que incluso candidatos con salarios competitivos vean rechazadas sus solicitudes porque la cuota real supera el umbral legal del 35% de sus ingresos, limitando drásticamente el acceso a la vivienda protegida para amplios sectores de la población.

El mecanismo de exclusión por gastos adicionales

El caso de un solicitante conocido como Mateo ilustra la contradicción entre la normativa y la aplicación práctica en Arganda del Rey. A pesar de que las ofertas publicadas en la web anunciaban un alquiler inicial de 736 euros para un piso de 67 metros cuadrados, la administración rechazó su candidatura basándose en un precio base de 850 euros. Esta cifra correspondía a la suma de la renta publicada más los costes adicionales obligatorios, lo que situaba el esfuerzo mensual en el 37% de sus ingresos, superando así el máximo permitido por la normativa del Plan Vive.

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La normativa específica del Plan Vive autoriza a repercutir a los inquilinos los gastos de comunidad, que suelen incluir servicios como jardín, piscina y conserjería, hasta un máximo del 18% de la renta mensual. Además, exige el pago prorrateado del IBI, las tasas de basuras y otras tasas municipales para liberar a las promotoras de estos costos. Esta estructura financiera transforma una oferta aparente asequible en una realidad costosa que muchos perfiles de ingresos medios y bajos no pueden sostener.

Impacto en la renta mediana y requisitos de acceso

La exclusión afecta a familias enteras debido a la rigidez de los requisitos de ingresos. Para el alquiler más económico de dos habitaciones en Arganda, la horquilla de ingresos admisibles se sitúa entre los 2.420 euros y los 3.300 euros mensuales. Este umbral mínimo se calcula considerando el límite del 35% sobre los 850 euros totales, lo que implica que la gran mayoría de las familias monoparentales o con salarios modestos quedan fuera del sistema, a pesar de que sus ingresos brutos podrían acercarse al tope general de 3.300 euros (5,5 veces el IPREM) establecido por el programa.

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En casos extremos reportados por la Plataforma de Afectados por el Plan Vive, la distorsión es aún más evidente. Sergio Montero, un enfermero de 47 años y portavoz de la asociación, detalló cómo el coste de su vivienda en Valdebebas aumentó de 900 euros a 1.500 euros mensuales tras aplicar los costes adicionales. La diferencia se debe al pago de 60 euros de IBI, aproximadamente 200 euros de comunidad, otros 200 euros por dos plazas de garaje obligatorias y 80 euros por un trastero, elevando la tasa de esfuerzo salarial más allá de los límites de asequibilidad.

El decreto de vivienda contradice la práctica regional

El reciente decreto de vivienda aprobado por el Gobierno central establece explícitamente que los gastos asociados a los anejos no pueden incrementar el precio de alquiler respecto al determinado para la vivienda. El artículo 14 de esta normativa federal define la vivienda asequible como aquella cuyas condiciones de precio, incluyendo todos los gastos asociados, no superen el treinta por ciento de la renta mediana de la unidad de convivencia habitual del municipio donde se ubica el inmueble.

Según los datos de Hacienda de 2024, la renta mediana bruta en Arganda del Rey es de 25.000 euros, lo que establece un techo máximo de alquiler de 729 euros cuando se incluyen los gastos. Sin embargo, la administración regional ha optado por aumentar los requisitos económicos de los solicitantes en lugar de reducir el precio base o suprimir los gastos anejos, una práctica que se aleja del procedimiento habitual anterior y que contradice la intención del decreto federal de proteger a los inquilinos de incrementos de costo ocultos.

Consecuencias y perspectivas futuras

La discrepancia entre la normativa estatal y la aplicación regional ha generado incertidumbre jurídica, con el cobro del IBI actualmente en disputa en los juzgados. La presión de la Plataforma de Afectados por el Plan Vive y la evidencia de múltiples casos donde los inquilinos superan el 35% de tasa de esfuerzo subrayan la necesidad de una revisión urgente de los modelos de financiación. Hasta que se alinee la práctica local con los límites de asequibilidad del decreto de vivienda, el acceso al Plan Vive seguirá excluyendo a quienes no puedan soportar la carga financiera de estos gastos adicionales obligatorios.