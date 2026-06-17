El plan de medidas anticorrupción de Sánchez y la situación de las mutuas de trabajo

El plan de medidas anticorrupción de Sánchez está en camino de no aplicarse nunca, mientras que las mutuas de trabajo están al borde del colapso debido a un tsunami de bajas laborales.

El plan de medidas anticorrupción de Sánchez va en camino de no aplicarse nunca, mientras que las mutuas de trabajo están al borde del colapso debido a un tsunami de bajas laborales .

El Tribunal de Cuentas ha advertido de que la situación amenaza la viabilidad financiera del sistema y ha reclamado una actuación urgente del Gobierno. En otro tema, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero deberá defenderse de varias acusaciones en una declaración ante la Audiencia Nacional.

Además, el jefe de la Unidad Central de Investigaciones (UCO) ha sido ascendido después de que el DAO lo forzara para quitarle de en medio. El Congreso ha recibido un mensaje de 'renovación moral' y contra el aborto y la eutanasia de León XIV, quien también ha condenado la actitud de la Fiscalía.

Por otro lado, Leire Díez ha afirmado que la Fiscalía empezó a 'hacer cosas' tras la reunión con la mano derecha de García Ortiz. Santos Cerdán, por su parte, ha borrado todos sus whatsapps 48 horas antes de publicarse su informe de la UCO. La situación en el país sigue siendo compleja y polémica, con muchos temas pendientes de resolución





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Plan De Medidas Anticorrupción Mutuas De Trabajo Bajas Laborales Tribunal De Cuentas Gobierno

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¿Qué es más duro: un diamante o Pedro Sánchez?Te mandamos a tu correo un resumen de las claves de la actualidad. Haz clic aquí

Read more »

'Vía crucis' judicial y político para SánchezLa comparecencia en los tribunales de su esposa, Begoña Gómez, este lunes, y la del expresidente del Gobierno y asesor personal suyo en los últimos años, José Luis Rodríguez...

Read more »

Aitor Sánchez, tecnólogo alimentario: 'El problema no es que comer saludable sea caro sino que comer mal es extremadamente barato'Sánchez atiende a Público para aclararnos todas las dudas y recomendaciones sobre alimentación.

Read more »

El PSOE activó la cloaca 16 horas después de la Carta de SánchezEl PSOE activó una operación de «desestabilización» de jueces, fiscales y guardias que investigaban al presidente del Gobierno sólo 16 horas después de que éste...

Read more »