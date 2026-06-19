El piloto murciano, en el punto de mira del equipo oficial de 850cc para 2026

El piloto murciano, una de las revelaciones de la temporada 2026, podría unirse al equipo oficial de 850cc según los rumores. Aunque no tiene planes con Pedro, está dispuesto a subirse a la moto para ayudar a mejorarla. Sufre por no haber logrado su primera victoria y exige más competitividad a su equipo.

El piloto murciano está siendo uno de los riders que más sensación está causando en la temporada 2026 . Los rumores en el paddock dan por hecho su incorporación a una de las estructuras oficiales, aunque él mismo ha confirmado que, a pesar de no tener a Pedro en sus planes futuros, podría subirse a la moto de 850cc.

Declaró: 'Si surge la oportunidad y quieren que me suba, todo lo que sea ayudar en que la moto mejore es bueno para mí. Me dará la opción de seguir demostrando mi alto nivel'. Respecto a su rendimiento, reflexionó sobre la pasada campaña: 'El año pasado en este circuito empezamos a darle la vuelta a la situación, así que intento acabar quinto, no me encabezono en acabar cuarto y caerme.

Eso es importante, pero necesito que las otras KTM puedan ir rápido y tener información para mejorar. Cuando estás solo, todas las direcciones parecen malas'. Pese a las preguntas, no desveló detalles sobre su futuro: 'Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo, pero pude hacerlo mejor. Muchos domingos me voy cabreado de los circuitos, normal, porque si tuviera algo más estaría más cerca de esa primera victoria'.

Estas palabras muestran su autoexigencia y sugieren que pronto podría estar luchando por los primeros puestos, incluso como compañero de equipo. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google para no perderte la actualidad. Accede a los audios de la declaración de Zapatero ante el juez Calama: 'No hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra y eso es incuestionable'.

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