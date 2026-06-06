El piloto italiano domina la clasificación en Mónaco y se perfila como favorito

El joven talento de Mercedes ha logrado la pole position en una de las sesiones de clasificación más cruciales de la temporada, superando a Verstappen y Hamilton. Los consejos humorísticos de los campeones y la situacion politica y social actual completan un resumen variado de la actualidad.

El italiano ha vuelto a ser el piloto más rápido de la parilla en una clasificación . De hecho, lo ha sido en una de las más importantes de la temporada.

La 'qualy' en el circuito de Mónaco, donde la posición en la parrilla es crucial, ha dejado a Mercedes en una situación privilegiada. El joven talento, que se entiende a las mil maravillas con su monoplaza, es el gran favorito para ganar este domingo. Su conexión con el equipo y su capacidad para extraer el máximo rendimiento en condiciones de mucha presión lo convierten en un rival temible. Max Verstappen y Lewis Hamilton son dos pilotos con mucha experiencia.

Son once campeonatos del mundo entre los dos, y pedirles consejos sobre cómo abordar una carrera de tal magnitud es un lujo que solo pocos pueden permitirse. Eso ha hecho el joven Antonelli, que les ha preguntado a los dos mitos por algún tipo de ayuda para encarar bien la salida.

"¿Consejos? ", le ha contestado Verstappen mientras la sala de prensa se llenaba de carcajadas. Hamilton ha añadido, también vacilando: "Cuando se apague el semáforo, simplemente mira hacia adelante y no mires atrás". El ambiente entre los pilotos es de respeto mutuo, aunque la rivalidad en pista será feroz.

Fuera del mundo del motor, el papa ha hecho un guiño al momento político en su primer discurso en Madrid, donde pidió "reconciliación y cooperación" ante la situación de crispación social. Asociaciones de víctimas de abusos de la Iglesia denuncian haber sido excluidas de la reunión con el pontífice, lo que ha generado críticas. Mientras tanto, en Valencia, los profesores continúan con su lucha y la huelga podría alargarse hasta septiembre.

"Aquí estaremos hasta que nos tomen en serio", afirmaron representantes sindicales. En el plano internacional, Trump ha calificado a los líderes de Irán de "fuertes y orgullosos", reduciendo las posibilidades de cerrar un acuerdo próximamente. "Lleva tiempo", ha dicho sobre las negociaciones





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