El petróleo sube impulsado por la guerra de Irán y la inestabilidad en la región

El precio del petróleo Brent y WTI se incrementa significativamente desde el inicio de la guerra en Irán, a pesar del anuncio de alto el fuego. Se analizan las fluctuaciones del mercado, el impacto en los carburantes y las negociaciones en Pakistán.

Madrid (EFE).- El precio del petróleo ha experimentado un significativo incremento desde el inicio de la guerra en Irán , a pesar de los esfuerzos por establecer un alto el fuego. El barril de petróleo Brent, referencia en Europa, ha subido más del 31% desde que comenzó el conflicto, alcanzando los 95,2 dólares.

Esta alza se produce en un contexto de incertidumbre geopolítica y tensiones en la región, especialmente tras el anuncio de un alto el fuego que inicialmente llevó a una caída del precio, pero que rápidamente se vio revertida por las dudas sobre la estabilidad de la tregua. La situación en el mercado petrolero es compleja, con fluctuaciones constantes que reflejan la delicada balanza entre la oferta y la demanda, así como las expectativas de los inversores sobre la evolución del conflicto.\El mercado estadounidense también ha sido testigo de un aumento considerable en los precios del petróleo. El West Texas Intermediate (WTI), que sirve como referencia en Estados Unidos, ha experimentado un aumento del 44%, llegando a los 96,57 dólares. Este incremento se relaciona directamente con las tensiones geopolíticas en la región y el temor a posibles interrupciones en el suministro. A pesar de los intentos de estabilizar la situación, como el anuncio del alto el fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo y gas, los precios siguen siendo volátiles. Los expertos advierten que la evolución de los precios del crudo en los próximos días dependerá en gran medida del resultado de las negociaciones que se están llevando a cabo en Pakistán para tratar de alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. La incertidumbre sobre el futuro del conflicto y las posibles consecuencias en el suministro de petróleo son factores clave que influyen en las decisiones de los inversores.\Una de las consecuencias más directas del alza del petróleo es el impacto en el precio de los carburantes, como la gasolina y el gasóleo. Aunque el precio del crudo representa menos de la mitad del coste final de estos combustibles, su influencia es significativa. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, una gran parte del precio de la gasolina y el gasóleo corresponden a impuestos, mientras que el resto se divide entre el precio del crudo, el coste del refinado y el margen de la compañía distribuidora. Esta estructura de costos explica por qué el precio de los carburantes sube rápidamente cuando el petróleo se encarece, pero baja más lentamente, un fenómeno conocido como ‘cohete y pluma’. El impacto en los consumidores es evidente, con aumentos en los precios de los combustibles que afectan directamente el presupuesto de los hogares y la actividad económica en general. El Gobierno ha tomado medidas, como la reducción del IVA en los carburantes, para mitigar el impacto, pero la situación sigue siendo un tema de preocupación





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