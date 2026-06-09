El petróleo se mantiene bajo los 100 dólares por la caída de la demanda china, pero el riesgo de crisis persiste

Los precios del crudo se estabilizan gracias a la reducción de importaciones chinas y el uso de reservas, aunque analistas advierten que la disminución de inventarios y el repunte estacional de la demanda podrían desencadenar una crisis si el estrecho de Ormuz no se reabre pronto.

El precio del petróleo se mantiene por debajo de los 100 dólares por barril, un respiro inesperado para los mercados que evitaron la crisis petrolera estival anticipada.

Esta estabilidad se debe principalmente a la drástica reducción de las importaciones chinas, que bajaron unos 5 millones de barriles diarios en mayo, compensando casi la mitad del déficit causado por el cierre del estrecho de Ormuz. China, con amplias reservas estratégicas, ha preferido no entrar en un mercado volátil, a la espera de una posible reapertura del estratégico paso. Esta decisión ha aliviado la escasez en Asia y amortiguado la presión alcista global.

Los precios del Brent oscilaron entre 98 y 93 dólares tras ataques entre Israel e Irán, muy por debajo de los peaks iniciales del conflicto. Analistas como Eugene Lindell (FGE NexantECA) señalan que, si bien la situación actual es mejor de lo previsto, no hay motivo para confiarse, pues el factor subyacente -el cierre del estrecho- persiste.

Frédéric Lasserre (Gunvor) califica de sorpresa que el barril cotice bajo los 100 dólares tras tres meses de interrupción, atribuyéndolo a la ausencia china. Sin embargo, la aparente calma se sostiene sobre niveles de inventario sin precedentes, que no pueden durar indefinidamente. Ejecutivos como Neil Chapman (ExxonMobil) advierten que, al acercarse a stocks mínimos, los precios podrían dispararse.

Además, la demanda estival repuntará globalmente en unos 4,5 millones de barriles diarios fuera de China, lo que, sumado a una posible reapertura de la demanda china, podría agravar la escasez si el estrecho sigue cerrado. Lasserre plantea el dilema: si el cierre se prolonga dos semanas más, quizás se evite una recesión global; si son tres meses, es casi inevitable. La resiliencia del mercado será puesta a prueba en los próximos meses





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