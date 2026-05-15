Los analistas y operadores petroleros advierten del posible futuro descenso de los precios del petróleo y de la tendencia ascendente para los próximos meses. Los precios de los futuros del petróleo, como indicador imparcial del futuro, muestran que los precios del petróleo ya son más bajos a tres, seis y nueve meses vista, mientras que las empresas y los bancos centrales asume que los precios del petróleo seguirán la curva a plazo al definir la trayectoria principal de sus proyecciones de inflación.

El hecho de que los precios del crudo que se entregará en una fecha posterior sean más bajos no significa que los operadores prevean una caída brusca.

El precio del barril de petróleo se ha mantenido por encima de los 100 dólares durante la mayor parte de los últimos dos meses, sin embargo, la Casa Blanca ha intentado repetidamente tranquilizar a los ciudadanos estadounidenses asegurándoles que el mercado petrolero prevé que los precios caerán pronto. Los precios de los futuros del petróleo, como una indicación imparcial del futuro, muestran que los precios del petróleo ya son más bajos a tres, seis y nueve meses vista.

Las empresas y los bancos centrales asumieron que los precios del petróleo seguirá la curva a plazo al definir la trayectoria principal de sus proyecciones de inflación. Sin embargo, los operadores y analistas petroleros advierten que el mercado de futuros del petróleo no es una predicción fiable del precio real y que el mercado financiero ha sido un indicador más fiable durante crisis anteriores que algunas de las predicciones hechas por analistas bancarios





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