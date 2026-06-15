El petróleo cae tras la reapertura del estrecho de Ormuz, pero los expertos advierten sobre la consolidación del acuerdo

El barril de Brent se acerca a los 80 dólares lejos del pico de 126, sin embargo analistas señalan que la normalización de precios requiere evaluar daños en infraestructuras y consolidar la paz entre EE.UU. e Irán. Se analiza el efecto cohete-pluma en precios minoristas y los riesgos geopolíticos persistentes.

El reciente anuncio del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la consiguiente reapertura del estrecho de Ormuz ha desencadenado una significativa caída en los precios del petróleo .

El barril de Brent se acerca ahora a los 80 dólares, un nivel considerablemente inferior a los 126 dólares que alcanzó a finales de abril, durante el pico de tensión en la región. No obstante, esta cifra sigue siendo superior a los 60 dólares que se registraban a principios de año, antes del estallido del conflicto. Los mercados financieros globales han respondido con optimismo a la noticia, experimentando ganancias en las principales bolsas del mundo.

La reactivación del flujo marítimo en esta vía estratégica, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas licuado mundial, alivia la preocupación por una escasez abrupta de suministro energético. Sin embargo, los analistas y expertos en el sector energetico enfatizan que la euforia inicial debe contenerse y que el proceso de normalización estará sujeto a múltiples factores de riesgo e incertidumbre.

La consolidación efectiva del acuerdo diplomatico es señalada como el primer y esencial requisito para una estabilización duradera de los precios. Además, se deben realizar evaluaciones exhaustivas de los posibles daños sufridos en las infraestructuras de extracción y exportación de petróleo en la región del Golfo, que podrían haber limitado la capacidad de producción y transporte.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha comentado que esta podría ser la definitiva en terms de resolución de la crisis, pero también ha recordado que los efectos inflacionarios indirectos ya se han hecho sentir en la economía, extendiéndose más allá de los combustibles a otros bienes y servicios. Otro elemento crucial en el horizon es la cuestión del enriquecimiento de uranio por parte de Irán, un punto central de las desavenencias que motivaron el conflicto y que aún requiere ser debatido, acordado y concluido satisfactoriamente para todas las partes.

En el ámbito de los mercados minoristas, los precios de los combustibles para el consumidor final han experimentado una dinámica desigual. Mientras que el precio de la gasolina ha mostrado una cierta corrección a la baja desde su máximo de 1,73 euros por litro a finales de marzo, situándose ahora en 1,52 euros/litro, la inflación del diésel ha resultado más persistente y compleja de revertir.

Los expertos explican que este fenómeno, a menudo denominado efecto "cohete-pluma" (rocket-feather), describe cómo los aumentos de precio se transmiten rápidamente a lo largo de la cadena de suministro durante una crisis, mientras que las bajadas posteriores tardan significativamente más en llegar al consumidor final. Adicionalmente, la cercanía de la temporada estival, caracterizada tradicionalmente por un incremento en la demanda de combustible por los viajes, puede enmascarar o confundir las tendencias de los precios en los próximos meses.

La capacidad y voluntad demostrada por Irán para mantener el bloqueo o la amenaza de bloqueo sobre Ormuz durante un periodo prolongado ha roto, según analistas como el columnista de Reuters Ron Bousso, un tabú de décadas. Esta nueva realidad podría tener consecuencias duraderas, ya que el flujo de petróleo a través del estrecho podría no recuperar los niveles previos a la crisis en el corto plazo, y la mera posibilidad de que se repitan las tensiones seguirá pesando en las primas de riesgo del mercado.

La reacción de Israel, que ha comunicado su intención de no retirar sus tropas del sur del Líbano, también añade un elemento de inestabilidad geopolítica que puede influir en la percepción de seguridad de toda la zona del Golfo y, por ende, en la confianza de los mercados energéticos. Por todo ello, la mayoría de los analistas se muestra cautelosa a la hora de vaticinar una caída rápida y sostenida del precio del petróleo por debajo de los 70 dólares, nivel previo al conflicto.

Algunos apuntan a un plazo de más de un mes o un mes y medio para una normalización más clara, pero siempre subrayando la posibilidad de una alta volatilidad y de que persistan factores de oferta limitada y demanda estacional que mantengan los precios en una banda relativamente elevada. En resumen, la reapertura de Ormuz es un desarrollo positivo y necesario para la estabilidad global, pero su impacto en los precios dependerá de una compleja interacción entre la consolidación política, el estado real de la infraestructura, las decisiones de otros actores regionales y los patrones de demanda mundial





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