El Pentágono revela que la guerra contra Irán ha costado 25.000 millones de dólares

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha informado que la Operación ‘Furia Épica’ ha generado un gasto de 25.000 millones de dólares, principalmente en municiones, desde su inicio en febrero. Funcionarios como Jules Hurst y Pete Hegseth han defendido la continuidad de la operación, mientras que el conflicto sigue generando controversia en el Congreso y en la opinión pública.

El Pentágono ha revelado que el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán ha generado un gasto de 25.000 millones de dólares desde su inicio el pasado 28 de febrero, principalmente en municiones.

Esta cifra fue confirmada por el subsecretario interino de Guerra para asuntos financieros, Jules Hurst, durante una audiencia ante la Cámara de Representantes. Hurst explicó que la mayor parte de este presupuesto se ha destinado a la adquisición de armamento, aunque también incluye gastos operativos, mantenimiento y reemplazo de equipos.

El funcionario anunció que el Departamento de Guerra presentará una solicitud presupuestaria adicional a través de la Casa Blanca, una vez que se complete una evaluación detallada de los costos totales del conflicto. Esta es la primera vez que el Pentágono hace pública una estimación de los gastos de la guerra, que ha sido denominada como la Operación ‘Furia Épica’.

Durante la misma audiencia, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, defendieron la continuidad de la operación, argumentando que Irán aún no ha abandonado sus ambiciones nucleares. Hegseth minimizó la duración del conflicto, comparándolo con las guerras de Afganistán y Vietnam, y criticó a los legisladores que se oponen a la intervención, a quienes calificó como el «mayor adversario» en este momento.

Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), solo las primeras 100 horas de la guerra costaron al menos 3.700 millones de dólares, lo que equivale a casi 900 millones diarios. Hegseth también cargó contra los demócratas y algunos republicanos del Congreso, a quienes acusó de emitir declaraciones «imprudentes, ineficaces y derrotistas» que, a su juicio, perjudican los esfuerzos bélicos.

Mientras tanto, la población iraní ha sufrido los efectos de los ataques, con imágenes de columnas de humo y edificios destruidos, como se observa en fotografías de archivo. La guerra ha generado un intenso debate en Estados Unidos, donde algunos sectores piden un mayor compromiso militar, mientras que otros exigen un cese inmediato de las hostilidades.

La Casa Blanca aún no ha anunciado una fecha para la presentación de la solicitud presupuestaria adicional, pero se espera que incluya un análisis exhaustivo de los costos a largo plazo de la operación. La comunidad internacional sigue con atención el desarrollo del conflicto, que podría tener repercusiones geopolíticas significativas en la región





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