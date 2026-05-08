El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha desclasificado y publicado más de 160 documentos en una página dedicada dentro del sitio web del Pentágono. Estos documentos incluyen registros de FANI (UAP) no resueltos y detallan incidentes de objetos volantes no identificados y posibles formas de vida extraterrestre.

El Pentágono publica 162 documentos sobre ovnis y posibles formas de vida extraterrestre El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha anunciado este viernes que ha hecho público un primer lote de documentos, anteriormente secretos, sobre objetos volantes no identificados u ovnis, un tema que fascina incluso a Donald Trump, quien impulsó esta publicación.

"Estos documentos, ocultos bajo el secreto de defensa, han alimentado durante mucho tiempo las especulaciones de manera justificada, y es hora de que el pueblo estadounidense pueda tener acceso directo a ellos", ha declarado el secretario de Defens





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