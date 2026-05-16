El peligro de los falsos médicos creados con IA en TikTok

Una investigación de VerificaRTVE alerta sobre el uso de deepfakes para suplantar la identidad de profesionales de la salud y difundir remedios falsos sin base científica.

La proliferación de la desinformación en las plataformas digitales ha alcanzado un nuevo y peligroso nivel con la llegada de la inteligencia artificial generativa. Recientemente, una exhaustiva investigación llevada a cabo por VerificaRTVE ha puesto al descubierto una tendencia alarmante en TikTok: la creación de perfiles falsos que suplantan la identidad de profesionales de la salud reales para difundir consejos médicos carentes de cualquier base científica.

Estos canales no se limitan a dar recomendaciones erróneas, sino que utilizan la imagen y la voz de médicos titulados de países como Brasil, México y Francia para dotar de una falsa autoridad a sus mensajes. Entre las recomendaciones más absurdas y peligrosas se encuentran el uso de infusiones de hoja de níspero para prevenir el cáncer o la sugerencia de colocar patatas debajo de la cama para combatir la fiebre, prácticas que no tienen respaldo médico y que podrían llevar a los usuarios a abandonar tratamientos reales y efectivos.

El mecanismo de engaño es sofisticado pero presenta fisuras que permiten su detección. Los creadores de este contenido utilizan herramientas de inteligencia artificial para clonar la voz y manipular la imagen de divulgadores médicos reconocidos.

Sin embargo, la tecnología no es perfecta. Al analizar detenidamente los vídeos, es posible notar una falta de sincronización evidente entre el movimiento de los labios y el audio, un error técnico común en los deepfakes.

Además, se percibe un tono de voz robótico y movimientos corporales que parecen bucles artificiales, careciendo de la naturalidad de un ser humano. A pesar de que TikTok tiene políticas internas que exigen el etiquetado de contenido generado por IA para evitar el engaño, muchos de estos perfiles omiten deliberadamente dicha advertencia.

Esto provoca que miles de seguidores consuman la información creyendo que están escuchando a un experto certificado, cuando en realidad están ante un avatar digital diseñado para generar clics y confianza ciega. La investigación ha identificado casos concretos de suplantación que afectan a diversas nacionalidades. En México, se detectó la cuenta de un médico especialista en rehabilitación cuya imagen fue robada para promover remedios caseros.

En Francia, un cardiólogo con una presencia masiva en redes sociales fue víctima de este proceso, llegando a ser suplantado en vídeos que circulaban por la red social china. El caso en España es igualmente preocupante, donde el farmacéutico Álvaro Fernandez denunció la creación de un canal falso que utilizaba su imagen para difundir datos erróneos sobre la salud, como los supuestos beneficios de dormir solo cinco horas al día o alertas falsas sobre virus peligrosos.

Fernandez ha llevado el caso ante la Agencia Española de Protección de Datos para intentar frenar la difusión de este contenido malintencionado. Este fenómeno pone de manifiesto la vulnerabilidad de los usuarios ante la manipulación tecnológica y la lenta respuesta de las plataformas digitales para moderar el contenido peligroso. Aunque TikTok afirma que elimina el material engañoso relativo a la integridad y autenticidad, la persistencia de estas cuentas demuestra que los filtros automáticos son insuficientes.

El riesgo es crítico, ya que la salud pública se ve comprometida cuando la población confía en consejos de bienestar natural sin evidencia, basándose únicamente en la apariencia de autoridad de un vídeo manipulado. Es fundamental fomentar la alfabetización digital y recordar a la audiencia que cualquier recomendación médica debe ser contrastada con fuentes oficiales y consultada directamente con un profesional colegiado, evitando caer en la trampa de los remedios milagrosos promovidos por algoritmos y avatares artificiales





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inteligencia Artificial Tiktok Desinformación Salud Deepfakes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pizza Movies: Una comedia subversiva sobre una pareja en crisisPizza Movies es una comedia que aborda la historia de Thais y Alan, una pareja de cuarentones que están pasando por un mal momento. Tienen un hijo con autismo, una adicción al ibuprofeno y una vida laboral deprimida. Ante este panorama, Thais tiene una idea: montar una pizzería. La película se presenta como una metáfora de la industria audiovisual y explora el humor absurdo e incómodo de Padial en sus anteriores trabajos.

Read more »

Una narcolancha embiste a una patrullera de Aduanas durante una persecución en AlmeríaUna patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ha sido embestida por una narcolancha durante una persecución la pasada noche en aguas alejadas de la costa de Almería, un incidente en el que ningún funcionario ha resultado herido.

Read more »

Una narcolancha embiste a una patrullera de Aduanas durante una persecución en AlmeríaEl contexto Los hechos tuvieron lugar en aguas alejadas de Almería, donde tuvo lugar una persecución en la que una de las embarcaciones implicadas maniobró de forma que se subió sobre otra narcolancha y acabó por 'tocar' la embarcación de Vigilancia Aduanera.

Read more »

Una narcolancha embiste a una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera durante una persecución en AlmeríaUna narcolancha embiste a una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera durante una persecución en Almería, sin causar heridos

Read more »