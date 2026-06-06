La falta de relevo generacional y la baja rentabilidad están afectando a la ganadería en España, lo que puede tener consecuencias graves para el país.

El pastoreo en España sufre una grave pérdida de relevancia debido a la falta de relevo generacional y la baja rentabilidad. Solo quedan entre 80.000 y 90.000 pastores de ovino y caprino en el país, reflejando un claro retroceso del sector.

Zacarías, pastor del Pirineo, alerta sobre la importancia del sector primario y advierte del riesgo de depender de otros países para la alimentación. Defiende la ganadería extensiva por su papel medioambiental y aboga por priorizar la calidad del producto frente a la producción en masa. La falta de relevo generacional es un problema grave que afecta a muchos sectores, incluyendo la ganadería.

El pasado de la ganadería extensiva es un modelo de vida que se basa en la explotación de los recursos naturales de manera sostenible. Sin embargo, este modelo tiene limitaciones económicas y no es competitivo con las grandes explotaciones industriales. Por ello, es importante priorizar la calidad del producto y no la producción en masa.

Además, la ganadería extensiva también tiene un papel importante en la conservación del medio ambiente, ya que los rebaños contribuyen a mantener el equilibrio de los ecosistemas de montaña





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