El Pastoreo Antiincendios: Una Estrategia Clave para la Prevención en Madrid

Descubre cómo el pastoreo de cabras y ovejas se convierte en una herramienta esencial para la prevención de incendios forestales en Madrid. Un reportaje que nos muestra la labor de los ganaderos, la coordinación con los especialistas y los beneficios de esta práctica innovadora.

Hoy nos adentramos en la práctica del pastoreo antiincendios en Aldea del Fresno, Madrid , de la mano de Manuel Toribio Candil, un ganadero y pastor con una profunda conexión con la tierra. Su experiencia, adquirida a lo largo de toda una vida dedicada al cuidado del ganado, se convierte en una herramienta fundamental en la lucha contra los incendios forestales en la Comunidad de Madrid .

Acompañamos a Manuel en su labor diaria, donde su rebaño de cabras y ovejas se convierte en el brazo ejecutor de un plan estratégico diseñado para mitigar el riesgo de fuego en zonas de especial vulnerabilidad. El pastoreo, lejos de ser una simple actividad, se transforma en un servicio esencial que complementa el trabajo de las brigadas forestales, creando una red de protección más amplia y efectiva. \La labor de Manuel no es improvisada. Se rige por un plan meticulosamente elaborado por los especialistas en prevención de incendios de la Comunidad de Madrid. Marta Jerez, Jefa del Servicio de Incendios Forestales, nos explica cómo se coordina el trabajo de Manuel: qué zonas requieren mayor atención, cuáles ya han sido desbrozadas, y cómo se establece el calendario y las áreas de actuación. Este plan, adaptado a las necesidades específicas de cada pastor, garantiza la eficiencia del desbroce y optimiza los recursos disponibles. La remuneración de los pastores se basa en los resultados obtenidos: un desbroce exhaustivo se traduce en una mayor compensación económica, incentivando así la excelencia en su trabajo. Esta iniciativa, que involucra a casi 100 ganaderías y más de 21,000 animales, no solo protege el medio ambiente, sino que también apoya a los profesionales del campo, contribuyendo a la preservación de sus oficios y arraigo territorial. Manuel Toribio, quien ha dedicado su vida al pastoreo, expresa su satisfacción por poder contribuir a la seguridad de su comunidad y recibir una compensación por una labor que siempre ha realizado. \El pastoreo antiincendios, además de su impacto en la prevención de fuegos, ofrece otros beneficios significativos. Los animales, guiados por sus pastores, se encargan de mantener limpios los cortafuegos y caminos, facilitando el acceso a los servicios de emergencia en caso de siniestro. El desbroce del perímetro de pueblos y urbanizaciones también forma parte de su trabajo. Ganaderías de diferentes tipos de animales, como ovejas, cabras, caballos, vacas y burros, participan en esta iniciativa. Sin embargo, es crucial la colaboración ciudadana para el éxito de esta estrategia. Se hace un llamado a la responsabilidad de los vecinos, solicitando que eviten dejar perros sueltos en las zonas de pastoreo, ya que pueden ahuyentar al ganado e impedir el cumplimiento de su labor. Esta acción es esencial para garantizar la continuidad del pastoreo y la eficacia del plan de prevención de incendios. Mantener los animales en su lugar, por su parte, es indispensable para mantener las zonas desbrozadas y, por lo tanto, proteger la integridad de los bienes y las personas. Se trata de una colaboración entre el hombre y la naturaleza, que busca la preservación del medio ambiente y la seguridad de la comunidad





