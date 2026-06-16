El Partido Popular cuestiona la campaña del Ministerio de Vivienda por presunta deslealtad institucional

La oposición denuncia el uso de fondos públicos para una campaña publicitaria que responsabiliza a las comunidades autónomas del fracaso en la aplicación de la ley de vivienda.

El Partido Popular ha iniciado una ofensiva formal en el Congreso de los Diputados contra la estrategia de comunicación desplegada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, encabezado por Isabel Rodríguez.

El núcleo de la controversia reside en una reciente campaña de publicidad institucional destinada a promocionar la Ley de Vivienda, aprobada en mayo de 2023. Según la formación opositora, el contenido de dicha campaña no se limita a la mera divulgación normativa, sino que incurre en una clara deslealtad institucional al responsabilizar directamente a las comunidades autónomas del colapso del mercado habitacional.

El PP sostiene que el Gobierno utiliza el erario público para lanzar ataques políticos contra las administraciones regionales, muchas de las cuales están gobernadas por el propio Partido Popular, sugiriendo que la inacción de estas es la causa principal de la crisis de vivienda en España. La base legal de la reclamación se apoya en la Ley 29/2005 de Publicidad Institucional.

El Grupo Popular argumenta que la campaña podría estar vulnerando los principios fundamentales de veracidad, transparencia, eficacia y austeridad en el gasto público. Específicamente, el artículo 4 de dicha normativa prohíbe la contratación de campañas que tengan como objetivo principal destacar los logros de gestión del Gobierno o defender su actuación política.

En este sentido, el PP ha solicitado al Ejecutivo que aclare detalladamente el coste total de la iniciativa, los medios de difusión empleados —que incluyen televisión, radio, prensa y soportes exteriores— y, sobre todo, la existencia de informes técnicos o económicos que justifiquen la necesidad y la oportunidad de esta inversión. La oposición insiste en que el uso de fondos públicos para señalar a las comunidades autónomas es legalmente cuestionable y podría calificarse como publicidad engañosa por omisión o propaganda política encubierta.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda ha respondido defendiendo la legitimidad de la campaña, asegurando que su propósito es meramente informativo y que busca dar a conocer una norma estatal cuya aplicación efectiva depende de las competencias autonómicas. Desde el Ministerio sostienen que no existe un ánimo de confrontación, sino una voluntad de señalar que la solución al problema de la vivienda requiere un esfuerzo coordinado entre todos los niveles administrativos.

A pesar de estas declaraciones, la gestión de la comunicación ha generado fricciones adicionales, especialmente con medios de comunicación como EL ESPAÑOL, que ha denunciado haber sido excluido de la contratación publicitaria como una forma de castigo por su línea editorial. El Gobierno ha minimizado estas acusaciones, sugiriendo que la exclusión pudo ser fruto de un descuido administrativo y asegurando que se tendrá en cuenta a dicho medio en futuras acciones comunicativas.

En términos presupuestarios, se ha revelado que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana dispone de una partida asignada de aproximadamente 5,5 millones de euros para publicidad institucional, lo que representa alrededor del 3,55% del presupuesto total del departamento. El debate se ha intensificado tras el escrache sufrido por la ministra Isabel Rodríguez por parte del Sindicato de Inquilinas, lo que añade una capa de presión social a la polémica política.

La obligatoriedad de que el Gobierno responda por escrito a las preguntas del Congreso obligará al Ejecutivo a transparentar los soportes utilizados y la inversión exacta realizada en cada uno de ellos, poniendo bajo la lupa el criterio de selección de los medios y la coherencia de los mensajes emitidos con el espíritu de la ley de publicidad institucional vigente





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