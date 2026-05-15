El Partido Laborista da la oportunidad a su alcalde de Mánchester para competir por un escaño en la Cámara de los Comunes

El Partido Laborista ha permitido al alcalde de Mánchester a aspirar a un puesto en la Cámara de los Comunes. Si lo logra, estará en posición de enfrentar al líder de la formación, Keir Starmer. Además, ha informado su intención de competir en futuras primarias. Finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional de la formación ha autorizado a Burnham a participar en el proceso de selección de candidatos para una elección parcial en Inglaterra.

El Partido Laborista permite a su alcalde de Mánchester aspirar a un puesto en la Cámara de los Comunes. Si lo consigue, estará en posición de enfrentar al líder de la formación, Keir Starmer .

El exministro de Sanidad también ha confirmado su intención de competir en futuras primarias. El Comité Ejecutivo Nacional (NEC) de la formación ha autorizado a Burnham a participar en el proceso de selección de candidatos para una elección parcial en Inglaterra. Desde la dimisión de Starmer, los laboristas pierden este bastión y el candidato tendrá que soportar embestidas de la oposición y buscar el apoyo de 81 colegas para ser líder del partido y jefe del Gobierno





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