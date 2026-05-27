El Parlamento de Escocia aprueba solicitar un segundo referéndum de independencia

El Parlamento escocés aprueba pedir a Londres un nuevo referéndum independentista, diez años después del primer plebiscito y en medio de tensiones por el Brexit.

El Parlamento de Escocia ha aprobado este martes una moción para solicitar al Gobierno británico la celebración de un segundo referéndum de independencia. La iniciativa, impulsada por el ministro principal escocés, John Swinney, fue respaldada por 72 votos a favor y 55 en contra, gracias al apoyo del Partido Nacional Escocés ( SNP ) y los Verdes escoceses, ambos de tendencia independentista.

Esta decisión se produce diez años después del primer referéndum celebrado en 2014, donde el 55% de los votantes optó por permanecer en el Reino Unido, y en un contexto marcado por el Brexit y las tensiones políticas entre Edimburgo y Londres. El Gobierno británico, liderado por el primer ministro Keir Starmer, ya ha anticipado su rechazo a la petición, siguiendo la postura del anterior Ejecutivo conservador.

En 2022, el Tribunal Supremo británico dictaminó que el Parlamento escocés no puede convocar unilateralmente un referéndum sin autorización previa del Gobierno central. A pesar de ello, Swinney defendió la necesidad de que Escocia decida su propio futuro, afirmando durante su comparecencia: "Poner el futuro de Escocia en manos de Escocia".

El líder del SNP también presentó las prioridades de su nuevo Ejecutivo, centradas en el costo de vida, la sanidad pública, el crecimiento económico y la reforma de los servicios públicos, prometiendo un Gobierno que "siempre estará del lado de Escocia". La oposición, encabezada por el Partido Conservador escocés y el Partido Laborista, criticó duramente la moción.

Los conservadores acusaron al SNP de mantener al país atrapado en una "parálisis constitucional" y lamentaron que el primer gran debate parlamentario no estuviera centrado en temas urgentes como la sanidad o la economía. Por su parte, los laboristas, liderados por Anas Sarwar, reclamaron priorizar los servicios públicos y cargaron contra el SNP tras la declaración de culpabilidad del exdirector ejecutivo del partido, Peter Murrell, exmarido de la exministra principal Nicola Sturgeon, por malversar más de 400.000 libras (unos 464.000 euros) de fondos de la formación independentista.

El debate refleja la profunda división política en Escocia, donde el independentismo sigue siendo una fuerza mayoritaria en el Parlamento, pero enfrenta obstáculos legales y políticos para lograr sus objetivos. El referéndum de 2014 fue un hito en la historia escocesa, pero la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2020 ha reavivado el debate independentista, ya que la mayoría de los escoceses votaron por permanecer en la UE.

Desde entonces, el SNP ha insistido en que Escocia debe tener la opción de reconsiderar su estatus constitucional, argumentando que las circunstancias han cambiado significativamente. Sin embargo, el Gobierno británico sostiene que el referéndum de 2014 fue "una vez en una generación" y que no hay justificación para repetirlo.

Mientras tanto, la economía escocesa enfrenta desafíos como la inflación, las crisis en el costo de vida y la presión sobre los servicios públicos, lo que algunos sectores consideran que debería ser la prioridad absoluta. La aprobación de esta moción abre un nuevo capítulo en la larga disputa sobre la independencia de Escocia, aunque su implementación dependerá de la voluntad política de Londres y de la evolución del panorama político en el Reino Unido





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