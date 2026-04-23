El Parador de El Saler: Un Oasis de Integración entre Naturaleza y Turismo

Descubre cómo el Parador de El Saler, en Valencia, ha evolucionado para integrarse armoniosamente en el paisaje de la Dehesa, combinando lujo, deporte y respeto por el medio ambiente. Un refugio único con historia, golf de renombre mundial y un compromiso con la regeneración del entorno.

El Parador de El Saler es mucho más que un magnífico alojamiento junto al mar. Su historia está intrínsecamente ligada a la Dehesa , a uno de los campos de golf más prestigiosos de España, y a una delicada armonía entre turismo, paisaje y memoria.

El acceso no te lleva directamente a un edificio, sino a un paisaje envolvente. Primero, los pinos, curvados por el levante, capturan la atención. Luego, los espacios abiertos del campo de golf se revelan. Después, la arena dorada se extiende hasta el horizonte.

Y al fondo, una luz clara y distintiva, que parece emanar tanto del Mediterráneo como de la Albufera. El hotel se integra gradualmente en el entorno, sin imponer su presencia. La sensación al llegar es la de descubrir un lugar que ha priorizado la apertura al paisaje sobre la competencia con él, una joya oculta entre dunas, un pinar frondoso y el mar, con acceso a la playa a través de una pasarela.

Ofrece además un spa relajante, un gimnasio bien equipado, un campo de fútbol y dos restaurantes con vistas panorámicas al Mediterráneo y al campo de golf. El Saler es un Parador contemporáneo, construido en una franja de arena y bosque. El 23 de noviembre de 1962, el Ayuntamiento acordó ceder terrenos de la Dehesa para que el entonces Ministerio de Información y Turismo construyera una instalación hotelera dentro de la red de Paradores, junto con un campo de golf.

El hotel abrió sus puertas en 1966, inicialmente bajo el nombre de Luis Vives, en honor al renombrado humanista, filósofo y pedagogo valenciano del siglo XVI. Los recortes de prensa de la época lo presentaban como un elemento clave en el impulso turístico de la región. Dos años después, en 1968, se inauguró el campo de golf.

La importante reforma de 2007, que incluyó una intervención paisajística de 18.600 metros cuadrados para restaurar dunas y proteger especies endémicas, consolidó aún más una filosofía de integración en lugar de despliegue.

“Dunas, pinos y matorral se integran en un diseño que combina hoyos junto al mar con otros que se funden con el bosque mediterráneo. ” Este cambio es evidente al instante. El edificio actual, según explica Francisco Contreras Alvarado, director del Parador, se ha “completamente mimetizado con el entorno, con una volumetría mínima y medidas de ahorro energético significativas”.

Aquí, el visitante no llega a un hotel que se exhibe, sino a un espacio que parece haber aprendido, con el tiempo, a coexistir con la Dehesa. Contreras, quien ya fue director aquí antes de la reforma, afirma que la propia existencia del Parador ha contribuido a la preservación de este frente costero, ya que la propiedad impidió la construcción de torres de apartamentos u otras estructuras más invasivas en la playa.

Concluye con una idea que resume la evolución del lugar: no basta con mantener, sino que es necesario “regenerar”. Regenerar, repoblar la flora y la fauna, y mejorar continuamente. El campo de golf ejemplifica esta evolución. Su prestigio se basa precisamente en la idea de no haber alterado el terreno.

En su diseño, Javier Arana respetó las dunas, el pinar y el relieve natural del suelo para crear un recorrido que combina tramos de estilo links playero con otros que se integran en el bosque mediterráneo. Arana, nacido en Bilbao, fue regatista olímpico, aficionado al golf y un reconocido diseñador de campos de golf. Su principio fundamental era: «La menor interferencia con la naturaleza es deseable, ya que la naturaleza es el mejor arquitecto en la mayoría de los casos».

Se dice que estaba tan orgulloso de su trabajo en El Saler que, al verlo terminado, se sentó y lloró de emoción. Hoy en día, sigue siendo uno de los principales atractivos del lugar, considerado uno de los mejores recorridos del mundo por jugadores, instituciones y la prensa especializada. En 2024, la revista británica lo clasificó como el mejor campo de Europa continental en relación calidad-precio.

El récord del campo sigue en manos de Bernhard Langer, quien logró un 62 en 1984. Vicente Morales Hortelano, jefe del campo, recuerda una anécdota que ilustra el respeto que El Saler inspira incluso a los grandes jugadores. Una vez vio a Severiano Ballesteros caer en la uña de gato del hoyo 6, una planta invasiva que dificulta enormemente el juego, y quedarse allí, golpeando una y otra vez, incapaz de sacar la bola.

No es la única imagen que conserva: también lo vio firmar un nueve en el hoyo 15 cuando estaba teniendo una buena vuelta. Vicente explica que el hecho de que algo así le ocurriera a un jugador como Seve demuestra mejor que cualquier elogio la verdadera dificultad del campo. El fútbol también ha dejado una huella importante aquí.

Durante el Mundial de 1982, el Parador sirvió como cuartel general de la selección española y se habilitó un campo de fútbol con las mismas dimensiones y orientación que Mestalla: 105 por 68 metros. Esta relación no terminó ahí.

La documentación del Football Training Center del complejo lo presenta como un punto de concentración invernal para equipos europeos y menciona, junto con la selección española, nombres como Spartak de Moscú, Spartak de Praga y 1860 Múnich, además de clubes habituales de LaLiga como Valencia, Real Madrid o Levante





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