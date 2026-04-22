El papel estratégico de la religión en la narrativa política de Donald Trump

Análisis sobre cómo Donald Trump utiliza la religión y la lectura bíblica como una herramienta fundamental para mantener el apoyo de su base electoral conservadora ante las constantes controversias.

La relación de Donald Trump con la religión ha sido, desde el inicio de su carrera política , un fenómeno sociológico y estratégico complejo de analizar. A pesar de que su trayectoria personal parece distar significativamente de los preceptos doctrinales tradicionales, ningún otro presidente republicano reciente ha logrado capitalizar el apoyo de la derecha religiosa con tanta contundencia.

Esta alianza no solo ha transformado la composición del electorado conservador, sino que ha situado a la fe en el epicentro de la agenda política del magnate, utilizándola como un escudo protector frente a los cuestionamientos éticos y morales que surgen constantemente en torno a su figura. Recientemente, el exmandatario participó en una lectura maratoniana de la Biblia, una actividad enmarcada en las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. La elección del pasaje no fue casual, ya que el texto seleccionado aborda el arrepentimiento nacional en el antiguo Israel, un fragmento recurrente en los discursos de los sectores que abogan por una nación fundamentada explícitamente en los valores cristianos. Esta intervención pública, aunque grabada con antelación, cobró una relevancia especial debido a las polémicas que han envuelto a Trump recientemente. Entre ellas, la difusión de imágenes en redes sociales donde se le equipara de manera iconográfica con Jesucristo, además de las tensiones generadas por sus comentarios hacia el papa León XIV, han erosionado parte de su credibilidad en ciertos círculos eclesiásticos. Al realizar esta lectura bíblica, Trump busca mitigar la incomodidad que ciertos sectores religiosos sienten ante este tipo de representaciones, reafirmando su lealtad hacia su base electoral más devota. Para el equipo de estrategia del candidato, la religión se convierte en un mecanismo de cohesión indispensable en un momento donde la coalición que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca atraviesa etapas de duda y cuestionamiento crítico. La narrativa de la nación bajo Dios, impulsada por estos gestos, sirve para blindar su liderazgo frente a la creciente fragmentación social. Es evidente que, más allá de la convicción personal, la religión se emplea en este contexto como una herramienta pragmática de movilización. A medida que se intensifican las presiones políticas, Trump utiliza estas plataformas para consolidar un mensaje de retorno a las raíces, lo cual resuena con fuerza en los sectores demográficos que perciben en su figura al único protector capaz de salvaguardar sus valores frente a la modernidad y el cambio cultural. En última instancia, esta estrategia busca convertir la fe en el pegamento que mantenga unido a un electorado diverso, garantizando que el fervor religioso se traduzca, de manera ininterrumpida, en un apoyo político absoluto y en una defensa férrea de su visión sobre el futuro de los Estados Unidos





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