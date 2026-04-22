El papel de la ciencia ante el desafío de las migraciones: la labor de la Universidad de Almería

Un análisis sobre cómo la colección Migraciones y Relaciones Interculturales de la Universidad de Almería combate las fake news y los discursos de odio mediante el rigor académico y la investigación social.

En el contexto actual, marcado por la proliferación de noticias falsas, una polarización social creciente y la exaltación de los instintos más viscerales sobre el análisis racional, resulta imperativo fomentar el estudio académico profundo y riguroso.

La colección de libros titulada Migraciones y Relaciones Interculturales, impulsada por la Editorial de la Universidad de Almería (EDUAL), nace precisamente de esta convicción: las movilidades humanas constituyen uno de los fenómenos más complejos, transversales y determinantes del siglo XXI. Frente a la irrupción de bulos malintencionados, el miedo irracional y los discursos simplificadores que a menudo dominan el debate público, la investigación científica se alza como la única herramienta capaz de desentrañar las realidades demográficas, económicas y políticas que definen nuestro tiempo. Este proyecto, dirigido por el catedrático de Antropología Social Francisco Checa y Olmos, busca establecer un espacio multidisciplinar donde converjan diversas áreas del saber para ofrecer una comprensión veraz y documentada de los procesos de integración, la transformación social y la reordenación territorial que experimenta la sociedad global contemporánea. La colección, creada en 2019 y distinguida con el sello de calidad CEA-APQ, no pretende limitarse a los muros de la academia, sino que aspira a proyectarse hacia el conjunto de la ciudadanía. Bajo la premisa de que las migraciones son el motor histórico de la evolución demográfica humana, la obra invita a abandonar la visión del migrante como una amenaza. Al contrario, se propone entender el movimiento humano como una constante histórica natural y una oportunidad de enriquecimiento mutuo para las sociedades de acogida y las de origen. Es crucial combatir los discursos de odio y xenofobia mediante la pedagogía, la crítica constructiva y, sobre todo, el uso riguroso de datos. Almería, por sus características singulares, se convierte en un laboratorio social privilegiado desde el cual observar y analizar estas dinámicas. La labor editorial se enfoca en proporcionar argumentos sólidos para desarticular la demagogia que suele rodear la movilidad humana, protegiendo así a los sectores más vulnerables de la desinformación constante. El impacto de las migraciones es innegable y profundo, afectando a cientos de millones de personas a nivel global. Según las estimaciones actuales de la ONU, existen más de 280 millones de migrantes internacionales, una cifra que ilustra la magnitud del fenómeno y su influencia en la arquitectura cultural, política y económica de los estados. Negar esta realidad o intentar atribuir los cambios estructurales de las sociedades exclusivamente a la presencia de personas extranjeras es un ejercicio de ceguera intelectual que conlleva peligros significativos para la convivencia pacífica. La colección, que ya cuenta con diversas monografías publicadas, aborda temáticas tan esenciales como el género, la salud, la religión, la educación y la pobreza. Al promover una mirada comparada y analítica, EDUAL busca que el lector, sea académico o profano, comprenda que construir sociedades justas requiere la colaboración de todas las partes y la superación de prejuicios arcaicos. La verdadera integración nace de la capacidad de reconocer que las estructuras sociales están en constante metamorfosis y que la cooperación, lejos de ser una opción, es la única vía para gestionar con éxito las complejidades del siglo XXI





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