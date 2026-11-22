La historia de Henry Acosta, quien actuó como enlace clave entre el gobierno de Colombia y las FARC durante años, facilitando el acuerdo de paz de 2016.

Henry Acosta Patiño, nacido en Génova en 1948, dedicó más de diez años a transportar mensajes secretos a través de las montañas de Colombia, una labor fundamental para lograr el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Entre 1999 y 2012, recorrió las zonas más recónditas de la Cordillera Central, arriesgando su vida en territorios controlados por grupos armados ilegales. Su esposa Julieta lo acompañaba en estas misiones nocturnas que comenzaban habitualmente a las tres de la mañana desde su residencia en Cali.

Conexión directa con el comandante Pablo Catatumbo

La misión inicial surgió cuando una fundación solicitó a Henry replicar un proyecto rural del municipio de Tuluá bajo la coordinación de la Organización Internacional para las Migraciones. Tras ser interceptado por uniformados en la carretera, fue conducido a una hacienda donde conoció al comandante de las FARC, conocido como Pablo Catatumbo. Aunque nunca se habían rencontré previamente, Henry reconoció a su interlocutor desde su época de estudiante en la Universidad Nacional de Bogotá, cuando Catatumbo formaba parte de las Juventudes Comunistas.

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Pablo Catatumbo, quien para entonces vestía de civil y permanecía desarmado, quedó impresionado por la experiencia internacional de Henry en agencias de Naciones Unidas y como funcionario público. Ese primer encuentro derivó en una charla prolongada sobre política e historia, obligando a Henry a dormir en la hacienda bajo instrucciones de la guerrilla para evitar un posible secuestro en la vía principal. Esta experiencia inicial marcó el inicio de una relación de confianza que evolucionaría hacia una amistad sólida con el líder insurgente.

Logística peligrosa en la Cordillera Central y el Tolima

El transporte de mensajes requería una logística compleja y arriesgada que involucraba a Henry y Julieta manejando durante horas por trochas angostas y sin pavimentar, frecuentemente abiertas por los mismos guerrilleros. Para evitar problemas con la Fuerza Pública, la pareja salía en las madrugadas para superar los puestos de control de la Policía antes de la llegada de los agentes oficiales. Una vez en zona de conflicto, las FARC desplegaban una avanzada de dos o tres guerrilleros encargados de guiarlos hasta el punto de encuentro con el comandante.

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En numerosas ocasiones, el vehículo era abandonado para continuar el trayecto a lomo de mula o a caballo, a veces durante varios días consecutivos. Henry recuerda con claridad la dureza de una ruta específica al borde de enormes precipicios por el cañón del río Anamichú, en el sur del Tolima. Durante este recorrido, el caballo de uno de sus acompañantes murió repentinamente a falta de un kilómetro para el destino, evidenciando los riesgos constantes en el Páramo de Las Hermosas, escenario de algunas de las reuniones más remotas.

Del estancamiento a la firma del acuerdo en La Habana en 2016

Durante años, los mensajes que Henry transportaba no produjeron resultados inmediatos debido a la retórica virulenta y las operaciones militares que minaban la confianza entre las partes. Sin embargo, tras una década de viajes, delegaciones del gobierno y la guerrilla acordaron sentarse en una mesa de diálogo. Este proceso condujo a los diálogos de paz de La Habana, donde se negoció el acuerdo final firmado en 2016, permitiendo que 13.609 combatientes de las FARC dejaran las armas definitivamente.

A propósito del décimo aniversario de la firma del acuerdo, Henry Acosta Patiño reveló los detalles de esta labor clandestina en su libro de memorias titulado "El hombre clave". Su trayectoria representó un puente crucial entre dos mundos opuestos, transitando desde las laderas de la Cordillera Central hasta la Casa de Nariño para reunirse con el presidente. Tras la consecución de la paz, Pablo Catatumbo transicionó de su rol como excomandante de la guerrilla al cargo de Senador de la República, cerrando un ciclo de conflicto marcado por décadas de violencia.