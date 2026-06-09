El Papa se reúne con un grupo de víctimas en Madrid mientras asociaciones excluidas protestan en la Nunciatura

Durante su visita a Madrid, el papa León XIV mantuvo un encuentro con seis víctimas de pederastia clerical, pero dejó fuera a los colectivos más críticos, que se concentraron frente a la Nunciatura. Estos últimos fueron citados para una reunión futura en Roma, una propuesta que consideraron insuficiente.

El papa León XIV realizó una visita a Madrid en la que se reunió con un grupo seleccionado de víctimas de pederastia clerical , mientras otras asociaciones quedaron excluidas y se concentraron en la Nunciatura Apostólica para protestar.

El pontífice calificó los abusos como una plaga y reiteró la necesidad de escucha, verdad, justicia y reparación. Los colectivos excluidos, considerados los más críticos con la Conferencia Episcopal, fueron convocados a una futura reunión en Roma sin fecha concreta, una propuesta que tacharon de tardía e insuficiente. Pero insistieron en que no cerraron la puerta a un eventual encuentro con el Papa.

El cónclave reunió a seis víctimas acompañadas por personal eclesial, quienes presentaron propuestas para mejorar la respuesta de la Iglesia. El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, intentó mediar y trasladó a los manifestantes la oferta de un encuentro en el Vaticano. La exclusión generó indignación entre las asociaciones, que denunciaron la creación de una percepción errónea de consenso y el abandono de muchas víctimas.

A pesar del éxito organizativo de la visita, este episodio marcó una sombra en la agenda papal, evidenciando la persistente fractura entre la jerarquía y los colectivos más combativos. El Papa ya había denominado los abusos como plaga durante su vuelo hacia España, y su postura parece continuar la línea iniciada por Francisco.

Las víctimas, como Juan Cuatrecasas de Infancia Robada, expresaron su frustración por no haber sido recibidas, aunque algunas autoridades eclesiales, como los cardenales Omella y Cobo, se acercaron al lugar de la protesta. La jornada reflejó la complejidad de abordar el escándalo de pederastia en la Iglesia, con demandas de escucha real y diálogo directo que trascienden declaraciones generales





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