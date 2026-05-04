El Papa recibirá a Marco Rubio en el Vaticano mientras crecen las tensiones entre EE.UU. e Irán

El Papa Francisco se reunirá con el senador Marco Rubio en el Vaticano en medio de un escalamiento de tensiones entre Estados Unidos e Irán, que incluye amenazas de guerra y ataques en el estrecho de Ormuz.

El Papa Francisco recibirá al senador estadounidense Marco Rubio en una audiencia privada en el Vaticano este jueves, según ha confirmado la Santa Sede. Esta reunión se produce en un contexto de tensiones entre Estados Unidos e Irán , especialmente tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien amenazó con 'borrar de la faz de la Tierra' a Irán si atacaba buques estadounidenses en el estratégico estrecho de Ormuz.

Trump acusó a Irán de haber lanzado misiles de crucero contra barcos comerciales y militares estadounidenses, aunque las autoridades iraníes han negado cualquier responsabilidad en estos incidentes. Mientras tanto, un alto mando militar iraní aseguró que Teherán no tiene planes de atacar a Emiratos Árabes Unidos, a pesar de los recientes ataques con drones que han provocado incendios en instalaciones petroleras del país.

Las autoridades emiratíes confirmaron la interceptación de tres misiles procedentes de Irán, mientras que un cuarto cayó al mar, lo que ha intensificado las tensiones en la región. En otro frente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que su país está trabajando para 'desbloquear' el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial.

Además, el Ejército estadounidense confirmó la entrega a Pakistán de 22 miembros de la tripulación de un buque iraní interceptado en el estrecho, como parte de un esfuerzo por garantizar la seguridad en la zona. Por su parte, Irán ha condenado la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP, acusando al país de intentar presionar a otros miembros de la organización.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, calificó la decisión de 'inaceptable' y criticó las acciones de Emiratos en el contexto regional





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